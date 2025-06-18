CHP'li Zeybek'ten Tayfun Kahraman'a Sert Eleştiriler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kahraman'ın özgürlüğünden mahrum kalmasını ve sağlık sorunlarını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi" diyerek süreci eleştirdi.

Tayfun Kahraman, bugün Silivri Cezaevi'nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi vicdana sığar bu yaptığınız? Tayfun Kahraman aylardır özgürlüğünden yoksun, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gerçekler göz ardı edildi, deliller görmezden gelindi. Siyasi hesaplar uğruna bir ailenin hayatı altüst edildi. İnsan onurunu hiçe sayan bir cezalandırma, adalet değil otoritenin gövde gösterisidir. Tayfun Kahraman'ın sağlığı risk altındayken daha fazla beklenemez. Cezaevi aracı içinde yapılanlar hala hafızamızda. Bu günah sizinle ömür boyu gelir, bu halk bu zulmü unutmaz." tepkisinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı

Vicdansız babanın yakınları da sorunlu çıktı Gazetecilere saldırdılar
Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.