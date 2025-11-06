Haberler

CHP'li Zeybek'ten Gazetecilere Destek: 'Gazetecilik Suç Değildir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazetecilerin ifadelerinin alınması üzerine yaptığı açıklamada, gazetecilerin yalnız olmadığını ve özgür basının inşa edileceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine, "Korkunuzun nedeni, hakikat ve milletin uyanışıdır. Bu düzeni de bu keyfiliği de er ya da geç halkımızla birlikte değiştireceğiz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir sabah ve yine kapıya dayanmalar. Ne olacak bu işin sonu? 'Gazeteciler, polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü'. Bu cümleyi kurdurtmak bile bu ülkenin geleceğini çalıyor. Gerçeği yazmak suç, bir fikir belirtmek tehlike. Ne eleştiriye, ne habere, hiç mi tahammülünüz kalmadı?

İstiyorsunuz ki herkes aynı cümleyi kursun, aynı başlığı atsın. Olmaz, olmayacak. Korkunuzun nedeni, hakikat ve milletin uyanışıdır. Bu düzeni de, bu keyfiliği de er ya da geç halkımızla birlikte değiştireceğiz.  Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler yalnız değildir. Özgür basını mutlak inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
