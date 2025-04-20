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CHP'li Zeybek'ten Filistin Protestosuna Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Filistin ile ilgili etkinliklere katılmasının ardından yaşanan tutumsuzluğu eleştirerek, barikatlarla karşılandıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Filistin ile ilgili katıldığı iki farklı etkinliğin fotoğrafını paylaşarak, "Bir gün önce 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında alay-ı vala ve kırmızı halılarla karşılandık. Bir gün sornra Gazze'deki zulmü protesto etmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Taksim'de tünelde buluştuk bu kez barikatlarla karşılandık. Demek ki neymiş maksat Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma değilmiş" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından Filistin ile ilgili katıldığı iki farklı etkinliğin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazık! Bir gün önce 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında Alay-ı vala ve kırmızı halılarla karşılandık. Bir gün sornra Gazze'deki zulmü protesto etmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Taksim'de tünelde buluştuk bu kez barikatlarla karşılandık. Demek ki neymiş. Maksat Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma değilmiş."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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