CHP'li Zeybek: Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4,5 trilyona ulaştı

CHP'li Zeybek: Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4,5 trilyona ulaştı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 4 trilyon 513 milyar liraya çıktığını ve batık kredilerin son sekiz haftada 51,9 milyar lira artarak 393,6 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, ekonomideki olumsuz durum nedeniyle birçok kişinin iş aramaktan vazgeçtiği belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 4 trilyon 513 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Batık krediler ise son sekiz haftada 51,9 milyar lira daha artarak 393,6 milyar liraya yükseldi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Zeybek, "Batık krediler son sekiz haftada 51,9 milyar lira daha artarak 393,6 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 1,6 milyar lira daha artarak 4 trilyon 513 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"2 milyon 779 bin kişi iş aramaktan vazgeçti"

Zeybek, icra dairelerine 1 Ocak – 17 Mayıs günleri arasında giden yeni dosya sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında artarak 3 milyon 637 bine çıktığını aktardı.

TÜİK'in yayımladığı verilere göre emeklilerin dörtte üçünün iş aradığını da belirten Zeybek, "2 milyon 779 bin kişi iş aramaktan vazgeçerken bunların yüzde 40'ını gençler oluşturdu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre umutsuzların artışı 706 bin oldu" değerlendirmesini yaptı.

Yaş çay alımı fiyatına da dikkati çeken Zeybek, "İktidar bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına 25.44 lira olarak açıkladı. Çay üreticisi artık 1 kilo yaş çay parasına 1 çay, 1 simit alamıyor" görüşüne yer verdi.

"Her 3 haneden 1'i sağlıksız koşullarda barınıyor"

Üretimde maliyetler ve dalgalı dövizin, iflas ile fabrika satışlarını hızlandırdığını vurgulayan Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"İş insanları 'sarı sitelere' de ilan vererek fabrikalarına müşteri arıyor. Son 10 günde 24 fabrika, e-ticaret siteleri aracılığıyla satışa çıkarıldı. Hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi. Yani artık ortalama aile bireyi sayısı 4 kişilik, 3 kişilik oldu. Çekirdek ve geniş ailelerde yoksulluk arttı, tek kişilik haneler çoğaldı. Her 3 haneden 1'i sağlıksız koşullarda barınıyor. 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3 milyon 374 bin 686 kişiden 2 milyon 450 bin 869'u ailesiyle kalıyor. Yani her 4 gençten 1'i parasızlık yüzünden ailesiyle yaşıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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