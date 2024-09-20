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CHP'li Yücel'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiri: Okullarda Temizlik Sorunu Var

CHP'li Yücel'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiri: Okullarda Temizlik Sorunu Var
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e okullardaki temizlik sorunlarını eleştirdi. Yücel, okullardaki hijyen eksiliklerine dikkat çekerek, 'Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?' dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel okullardaki temizlik sorununa ilişkin Millei Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. Yücel, "Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden okullardaki temizlik sorununda dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. "Okullarda pislikten geçilmiyor haberin var mı?" diyen Yücel şunları kaydetti:

"Çocukların önce 1 öğün yemeğini sonra servisini en sonunda da okul görevlilerini aldınız. Ne için? "tasarruf"... Okul tuvaletlerinde sabun yok, kağıt havlu yok, tuvalet kağıdı yok. Sana ve protokol yaptığın tarikatlara sorsak "temizlik imandan gelir" diye ahkam kesersiniz ama herşeyde olduğu gibi temizlik de, sadece size hak. Milletin çocuklarına değil... Tasarruf diye martaval okuyup çocuklarımızı salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Daha okul temizlemeyi beceremiyorsunuz. Okulları veliler temizliyor. Neyin eğitimini vereceksiniz çocuklara?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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