CHP'li Yücel'den ' Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili tepkiler üzerine, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurullarınca büyük bir titizlikle, gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

CHP Sözcüsü Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Dün Parti Meclisi toplantısında 6 büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini ve adayları dün gece kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Dünkü basın toplantımızda Sinop belediye başkan adayımızı sehven Mehmet Gürbüz olarak açıklamıştım, burada bir düzeltme yapmam gerekiyor; Sinop belediye başkan adayımız Sayın Metin Gürbüz'dür" dedi.

'EMEKLİLERİMİZE SEYYANEN ZAM YAPILMALI'

Daha sonra ekonomiye değinen Yücel, bağımsız araştırma kuruluşlarının enflasyonu yüzde 127 olarak açıkladığını, iktidarı üzmekten çekinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ise yüzde 64,77 olarak açıkladığını belirten Yücel, "TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlenen emekli ve memur maaş zamları ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü zamlar, cebe girmeden eridi bile. Türkiye, sefalet endeksinde dünyada en kötü durumda olan 10'uncu ülke. Son 22 yılda AKP'nin en fazla mağdur ettiği kesimlerden biri olan emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, hatta dışarıda bir bardak çay içemez hale geldi. Değil TÜİK rakamlarına göre yapılacak maaş artışı, bağımsız kuruluşların enflasyon rakamları bile emeklinin derdine derman olmakta yetersiz kalıyor. Türkiye, emekli aylıklarını iyileştirecek kaynak ve güce sahip. Bugün emekliler bu sefalete mahkum ediliyorsa bu, AKP'nin siyasi tercihidir. AKP bir an önce emeklilerimize hak ettikleri standartları sağlayacak şekilde seyyanen zam yapmak zorundadır. Siz duymaktan bıkacaksınız ama biz söylemekten bıkmayacağız, en düşük emekli maaşı da en az asgari ücret kadar olmalı" diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI GÖSTERMİŞTİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın açıklanmasının deprem nedeniyle tepkilere neden olduğunun ifade edilmesi ve bir sonraki toplantıda geri çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurullarınca büyük bir titizlikle, gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı; bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda CHP, Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir" diye yanıt verdi.

Yücel ayrıca, Antalya ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarıyla değerlendirmelerin halen devam ettiğini ve gerekli kriterler oluştuktan sonra açıklanacağını söyledi.