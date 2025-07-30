CHP'li Yetkililer Orman Yangınları İçin Önlemler Almaya Çağırdı

CHP'li Yetkililer Orman Yangınları İçin Önlemler Almaya Çağırdı
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CHP Genel Başkan yardımcıları, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı. Orman köylerinin yangınlara karşı dayanıklılığı artırılmalı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin afet planlarında daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz, Eymir Gölü girişinde yaptıkları açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

Yazın artan yangın riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün riskli bölgelerin haritasını hazırladığını anımsatan Adem, hazırlıkların buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Köylerin yangınlara dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirten Adem, "Bugün orman köyleri yangına karşı savunmasızdır. Yapılar dayanıksız, tahliye planları yok, hayvanlar için barınaklar yok. Dirençli köylerde yangına dayanıklı evler, çatılar ve ahırlar inşa edilmeli." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Afet Müdahale Planı'nda destek ve çözüm ortağı olarak yer aldığını, bunun düzeltilerek Milli Savunma Bakanlığı ile esas çözüm ortağı olarak yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Bağcıoğlu, TSK'da 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan sözleşmeli personelin, Tarım ve Orman Bakanlığında orman muhafaza memuru olarak görevlendirilmesini önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da elektrik dağıtımı hattının özelleştirilmesinden sonra enerji nakil hatlarında yapılması gereken pek çok yatırımın yapılmadığını iddia ederek, "Bakımlar eksik, denetim yok, ormanlık alanların içinden geçen hatların temizliği yapılmıyor ve neticesinde hassas ormanların içinden, ortasından geçirilen hatlardaki bu eksiklikler nedeniyle de yangınlar büyümeye ve ormanları cayır cayır yakmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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