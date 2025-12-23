CHP'li Yavuzyılmaz: "Köprülerin Geçiş Ücretlerine Zam Üstüne Zam Yapmak, Vatandaşı Tekrar Tekrar Soymaktır"

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Vatandaşın vergileriyle maliyeti zaten ödenmiş olan köprülerin geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapmak, vatandaşı tekrar tekrar soymaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-45" başlıklı açıklamasında, şunları kaydetti:

"AKP'nin, kendi döneminden önce hizmete açılan köprülerin araç geçiş ücretlerine son iki yılda yaptığı zamların karnesini çıkardık. 1 Ocak 2024- 1 Ocak 2026 arasında araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 293, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 293. Vatandaşın vergileriyle maliyeti zaten ödenmiş olan köprülerin geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapmak, vatandaşı tekrar tekrar soymaktır"