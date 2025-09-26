CHP'li Yavuzyılmaz: Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Yeniden Açılıyor, Ancak AKP'nin Zararları Sürüyor

(ANKARA) -Türkiye-Irak ham petrol boru hattının yeniden açılmasına ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Irak- Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılıyor. Irak Merkezi Hükümeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Petrol şirketleri anlaşmış durumda. AKP hükümeti de bu anlaşmaya, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, uluslararası hukuk çerçevesinde uymalıdır. Ancak! Petrol akışının yeniden başlaması, AKP'nin son 10 yılda bu boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor. AKP'nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye'ye faturası 3 Milyar Dolar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesbı üzerinden, Mart 2023 yılında uluslararası tahkim kararı nedeniyle durdurulan Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışının yeniden başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti'nin 10 yıl boyunca merkezi hükümetten izin almadan alığı petrolün Türkiye'ye faturasının 3 milyar dolar olduğunu belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Petrol akışının yeniden başlaması, AKP'nin boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor"

AKP'nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye'ye faturası Zarar 3 Milyar Dolar! Birkaç gün içinde, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılıyor. Irak Merkezi Hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi,(IKBY) Petrol şirketleri anlaşmış durumda. AKP hükümeti de bu anlaşmaya, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, uluslararası hukuk çerçevesinde uymalıdır. Ancak! Petrol akışının yeniden başlaması, AKP'nin son 10 yılda bu boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor.

"Toplam zarar yaklaşık 3 Milyar Dolar! Güncel kur'la 125 Milyar Lira"

Zira AKP, Irak Merkezi Hükümetinin onayı olmaksızın, Irak-Türkiye ham petrol boru hattından uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yıllarca petrol taşıdı. Petrol taşıma ücretleri, BOTAŞ'a bağlı bir şirkete bağlı Jersey adasındaki başka bir şirkete, Turkish Energy Company'nin gizlilik unsuru taşıyan hesaplarına aktarıldı. Sonuç Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2014 - 30 Eylül 2018 arasında boru hattında izinsiz petrol taşıması yaptığı için Türkiye'ye verdiği ceza: Net 1 Milyar 471 Milyon Dolar! 1 Ekim 2018 - 25 Mart 2023 arasında boru hattında yapılan usulsüzlüklerle ilgili ikinci bir Tahkim Davası devam ediyor. Bunlara ilave olarak, 1 Milyar Doların üzerinde bir paranın da Jersey Adası'nda buharlaştığını tespit ettik. Toplam zarar yaklaşık 3 Milyar Dolar! Güncel kur'la 125 Milyar Lira! Biz iktidara gelir gelmez Buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP'li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz! Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı (İngilizce-Türkçe), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporları"

Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışı, Mart 2023'te uluslararası tahkim kararı nedeniyle durmuştu. Tahkim kararı, Türkiye'nin IKBY'den yapılan petrol ihracatına izin vermesinin Irak merkezi yönetiminin onayı olmadan yapılmasına karşılık gelmesi gerekçesiyle alınmıştı.