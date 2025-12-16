Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın 1994'teki Mal Varlığını Açıkladım Diye Hapisle Yargılanmam İsteniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak istendiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak istendiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında, henüz daha yolun başındaykenki mal varlığını açıkladığım için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmam isteniyor. Ayrıca cezanın bir kat daha artırılması talep ediliyor. Demek ki neymiş? Açıkladığım bu mal varlığı bilgisi doğruymuş! Bir ülkede Cumhurbaşkanı olup da, hala daha geçmişteki mal varlığını saklamaya çalışmak nedir? Pes!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminin Trump için sarf ettiği cümle ülkeyi ayağa kaldırdı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip

Tam taraftarlarla arayı düzeltti derken yine müthiş bir talibi çıktı
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminin Trump için sarf ettiği cümle ülkeyi ayağa kaldırdı
Gözleri Karadeniz dizisi de final yaptı: Yönetmen de televizyondan öğrendi

Dizi final yaptı, yönetmeni de televizyondan öğrendi
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor

Türklerin de hedefindeydi! O ülkeden dikkat çeken iltica kararı
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

Listede yok yok! Meloni hepsini satışa çıkardı
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
title