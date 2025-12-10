Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz:  Akp Marifetiyle Kamu Mühendisleri, Yabancılara Göre Her Yıl 432 Bin Lira Eksik Maaş Alıyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yabancı mühendislere ödenen maaşlarla kamuda çalışan mühendisler arasındaki büyük farkı eleştirdi. Yavuzyılmaz, bu durumu ayrımcılık olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çalışma Bakanlığı resmi tarifesine göre yabancı mühendislere ödenen maaşlar ile kamuda çalışan mühendislere ödenen maaşlar arasındaki farka tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP'nin, Türkiye'de çalışan yabancı mühendisler için belirlediği maaş tarifesindeki ikiyüzlülüğünü tespit ettik. Çalışma Bakanlığı resmi tarifesine göre 2025 yılında yabancı mühendislere ödenmesi zorunlu en düşük aylık net maaş 104 bin TL. Aynı tecrübedeki, aynı işi yapan, kamuda çalışan bir mühendise ödenen aylık net maaş 68 bin TL. Aradaki fark 36 bin TL. Yani AKP marifetiyle, kamu mühendisleri, yabancılara göre her yıl 432 bin lira eksik maaş alıyor. Bunun adı ayrımcılıktır! Bunun adı kendi ülkende yok sayılmaktır!" ifadesini kullandı.

