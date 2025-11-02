Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz'dan TPAO'ya Helikopter Kiralama İtirazı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını belirterek, bu durumu 'soygun' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını bildirerek, "Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, "AKP'nin belgeli helikopter vurgunu" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri AŞ'nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ'nin sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik. TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO'dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen günlük kira tutarı 36 bin dolar, aylık kira tutarı 1 milyon 116 bin dolar, yıllık kira tutarı 13 milyon 140 bin dolar. Güncel kurla 552 milyon 668 bin 400 lira. Yıllık 552 milyon lira. Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Dünyanın dört bir yanında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.