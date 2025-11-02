CHP'li Yavuzyılmaz'dan TPAO'ya Helikopter Kiralama İtirazı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını bildirerek, "Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, "AKP'nin belgeli helikopter vurgunu" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri AŞ'nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ'nin sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik. TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO'dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen günlük kira tutarı 36 bin dolar, aylık kira tutarı 1 milyon 116 bin dolar, yıllık kira tutarı 13 milyon 140 bin dolar. Güncel kurla 552 milyon 668 bin 400 lira. Yıllık 552 milyon lira. Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur."