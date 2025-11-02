Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz'dan TPAO'ya Helikopter Kiralama İddiası Cevabı

Deniz Yavuzyılmaz, TPAO'nun helikopter kiralama maliyetleriyle ilgili açıklamasının yalan olduğunu öne sürdü. TPAO'nun iddiasına göre ödenen aylık tutar 8 bin 667 dolar, ancak Yavuzyılmaz'a göre bu tutar 1 milyon 116 bin dolar.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ), alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını yalanlaması üzerine "Sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı Ekim ayında Yavuz adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar" açıklamasında bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın TPAO'nun alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığı iddiasını yalanlaması üzerine Deniz Yavuzyılmaz videoyla açıklama yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"TPAO'nun yaptığı yalanlama açıklamasına yanıt veriyoruz: Yaptığı açıklamaya göre helikopter başna sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı Ekim ayında Yavuz adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. İşte belge, şte yalanlamaya verdiğimiz yanıt. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar."

