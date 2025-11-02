CHP'li Yavuzyılmaz'dan TPAO'ya Helikopter Kiralama İddiası Cevabı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ), alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını yalanlaması üzerine "Sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı Ekim ayında Yavuz adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar" açıklamasında bulundu.

