CHP'li Yavuzyılmaz'dan Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu saldırının sadece bir kişinin işi olmadığı da açıktır. Bu alçak saldırı, organize kötülüğün ve iktidarın kutuplaştırma siyasetinin doğrudan sonucudur" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir korkağın sinsice yaklaşıp kalleşçe yaptığı saldırı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmıştır! Genel Başkanımıza bu saldırıyı yapan da, o maşayı tutanlar da alçaktır! Bu saldırının sadece bir kişinin işi olmadığı da açıktır. Bu alçak saldırı, organize kötülüğün ve iktidarın kutuplaştırma siyasetinin doğrudan sonucudur. Demokratik siyasete, ortak yas kültürüne ve insan onuruna karşı yapılmıştır, yaptırılmıştır. Hiç kimse unutmasın: Biz karanlığa, provakasyona teslim olmadık, olmayacağız."