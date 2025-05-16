CHP'li Yavuzyılmaz'dan Maden Ocaklarındaki İş Güvenliği Uyarısı

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Maden Ocaklarındaki İş Güvenliği Uyarısı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yapılan denetimlerde iş güvenliği eksiklikleri tespit edildiğini ve bu durumun madencilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaptığı denetimlerde kritik konularda "iş güvenliği eksikleri" tespit ettiğini belirterek, "Tek bir madenci kardeşimizin hayatı tehlikeye atılmamalıdır. Eksikliklerin acilen giderilmesi şarttır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaptığı denetimler neticesinde, kritik konularda iş güvenliği eksikleri tespit edildiği, ilgili maden ocaklarında iş durdurma kararı alınma üzere olduğu, bilgisi tarafımıza ulaştı. Tek bir madenci kardeşimizin hayatı tehlikeye atılmamalıdır. Eksikliklerin acilen giderilmesi şarttır. Konunun takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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