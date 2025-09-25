CHP'li Yavuzyılmaz'dan Maden Ocaklarındaki Güvenlik Sorunlarına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, " Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda güvenli çalışma koşullarının sağlanması için daha kaç madencimizin hayatını kaybetmesi gerekiyor?" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte, madenci Orhan Maskar'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte kalan madencimiz Orhan Maskar'ın cenazesine ne yazık ki az önce ulaşıldı. Tüm uyarılarımıza rağmen bu kaza da tıpkı diğerleri gibi, göz göre göre geldi. Hükümete soruyorum! TTK'da güvenli çalışma koşullarının sağlanması için daha kaç madencimizin hayatını kaybetmesi gerekiyor?"