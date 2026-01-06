CHP'li Yavuzyılmaz'dan Enerji Bakanlığı ve Vakıfbank'a Promosyon Tepkisi: "Ödemeyi Derhal Yapın"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarındaki çalışanların banka promosyonlarının 31 Aralık 2025 tarihinde ödenmesi gerekirken halen ödenmediğini belirterek, Bakanlık ile Vakıfbank'a tepki gösterdi. Yavuzyılmaz "Söz konusu emekçinin borcu olduğunda aynı bankalar alacağına şahin kesiliyor. Günlerdir işçilerin üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde ediliyor ama banka kendi borcuna karga oluyor" ifadelerini kullandı.

CHP Kamu Denetiminden ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarındaki çalışanların banka promosyonlarının Vakıfbank tarafından hala ödenmediğini kaydetti.

"Ödeme tarihi geçti, promosyon hala yatırılmadı"

İmzalanan sözleşmeye göre 31 Aralık 2025 tarihinde toplam 2 milyar 820 milyon lira promosyon ödenmesi gerekirken aradan bir hafta geçtiğine işaret eden Yavuzyılmaz, buna karşın ihalenin sahibi Bakanlığın duruma müdahale etmediğini vurguladı. Deniz Yavuzyılmaz, "Bankanın, promosyon ihale ilanında Enerji Bakanlığının 1127, TEİAŞ'ın 7 bin 233, TEDAŞ'ın 1252, EÜAŞ'ın 5 bin 704, MAPEG'in 686, TKİ'nin 3 bin 276 ve TTK'nın 9 bin 62 personeli bulunuyor. 28 bin 340 personele toplamda Yaklaşık 2 milyar 820 milyon TL ödeme yapması gerekiyordu. Bu ödemeyi banka yapmadığı gibi promosyon ihalesinin ana sahibi ve tarafı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gıkı çıkmıyor. Binlerce emekçinin günlerdir hakkı yeniyor, Bakanlık seyrediyor. Söz konusu emekçinin borcu olduğunda aynı bankalar alacağına şahin kesiliyor. Günlerdir işçilerin üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde ediliyor ama banka kendi borcuna karga oluyor" ifadelerini kullandı.

Deniz Yavuzyılmaz, promosyon ihalesi sonucunda yayımlanan resmi belgelerde TTK işçileri arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını vurgulayarak, "İhale metninde 'gruplu işçi' ya da benzeri bir tanım bulunmamakta. Buna rağmen grup işçilerine daha düşük promosyon verilmek istenmesi sözleşmeye uygun olmayan doğrudan keyfi uygulamadır. Bu ne akla ve vicdana ne de hukuka sığar" dedi.

"Geciken ödeme derhal faiziyle yapılmalı"

Yavuzyılmaz, promosyon ödemelerinin derhal ve faizi ile yapılması gerektiğini belirterek, " Banka, ödemesi gereken 2 milyar 820 milyon TL'den her gün milyonlarca gelir elde etti. Basit bir hesaplama ile Bankanın kazancının ortalama 20 -25 milyon TL olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu para işçilerin, emekçilerin parasıdır. Bu nedenle 3 yıl için ödenmesi gereken 99 bin 500 TL'ye geciken her gün için faiz işletilmeli, ödeme eksiksiz ve eşit şekilde, derhal gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kamu bankasının imzalanan protokole uymakla yükümlü, Bakanlığın da bu ödemenin zamanında ve eşit şekilde yapılmasından sorumluluğu olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İşçinin promosyon hakkı bir lütuf değil, alacağıdır. Emekçilerin 1 kuruşunu bile bankaya bırakmayacağız" dedi.