CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özkan, Konuralp ve Özkoç'tan "Olağanüstü Kurultay" Çağrısı

CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve PM üyesi Engin Özkoç, istinaf kararı sonrası yaptıkları ortak açıklamada, partideki belirsizliğin giderilmesi için olağanüstü kurultayın gecikmeden toplanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından yayımladıkları ortak açıklamada, "Yaşanan tartışmaları ve belirsizliği ortadan kaldıracak en doğru yol parti örgütümüzün iradesini açık biçimde ortaya koyacak olağanüstü kurultayın gecikmeden toplanmasıdır. Olağanüstü Kurultay süreciyle belirlenecek yönetimimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine yönelik beklenti ve endişeleri ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Okan Konuralp ile Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşan tarihinde darbelerden, kapatma davalarından ve türlü siyasal müdahalelerden geçmiştir. Ancak hiçbir dönemde iradesini mevcut siyasi iktidarların mühendisliklerine teslim etmemiştir. Partimiz yönünü her zaman örgüt iradesinin kararıyla belirlemiş; gücünü üyelerinin, delegelerinin ve milletimizin azami düzeydeki ortak kararlarından üretmiştir."

Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği saflaşmalarla değil, partimizin kurumsal iradesi ve örgütümüzün demokratik geleneği temelinde şekillenmeli; vakit geçirmeksizin tarihsel ve siyasal birikimimize yakışır bir tutum takınılmalıdır. Partimizin geleceğini belirleyecek olan AKP'nin aparatına dönüşmüş yargı mekanizmasının kararları değil, kendi demokratik mekanizmalarımızdır.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Yaşanan tartışmaları ve belirsizliği ortadan kaldıracak en doğru yol ise parti örgütümüzün iradesini açık biçimde ortaya koyacak olağanüstü kurultayın gecikmeden toplanmasıdır. Olağanüstü Kurultay süreciyle belirlenecek yönetimimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine yönelik beklenti ve endişeleri ortadan kaldıracaktır.

Nihai sonuç olarak, AKP iktidarı kirli oyunlarına rağmen ilk seçimde gidecek; halkımız ülkemize yaşatılanların hesabını sandıkta soracaktır.

Kimsenin şüphesi olmasın ki çok partili siyasi hayatımıza son vermek isteyen, halkın demokratik tercih hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen tüm karar ve planları milletimizle birlikte dağıtacak; karanlığı yeneceğiz."

Kaynak: ANKA
