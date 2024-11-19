Üye Girişi
Haberler

CHP'li Vekiller Yenidoğan Skandalı Nedeniyle Sağlık Bakanı'nı İstifaya Davet Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li vekiller, yenidoğan çetesi skandalını protesto ederek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunuşuna katılmadı ve istifasını talep etti.

Duygu Nil Özer

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunuş konuşması esnasında salonu terk ederek Bakanı yenidoğan skandalı nedeniyle istifaya davet eden CHP'li vekiller, bakanın soru cevap bölümüne de katılmadı.

Yenidoğan çetesi skandalını protesto eden CHP'li vekiller Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun soruları yanıtladığı bölüme katılmayarak protesto etti. CHP'li vekiller sabah saatlerinde Bakan Memişoğlu'nun yaptığı sunuş konuşmasına da katılmayarak istifaya davet etmişti.

CHP grubu adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, şunları söyledi:

"Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan ve 12 bebeğimizin para için öldürülmesi olayı hepimizin vicdanlarını kanattı ve bizleri insanlığımızdan utandırdı. Bu olayı protesto etmek için sabahki sunuş toplantısına katılmadık ve Bakanı istifaya davet ettik. Sonraki oturuma katılarak CHP olarak görüşlerimizi belirttik. Aynı zamanda iktidar ve muhalefet partisi gruplarındaki milletvekillerimizi de dinledik. Biz bu olayı geçiştirilemeyecek kadar büyük ve önemde bir olay olarak görüyoruz. Bu çerçevede toplantının soru cevap bölümüne katılmayacağız. Bu olayın gerçekleştiği Sağlık Bakanlığının en üst siyasi sorumlusu olan Bakanı tekrar istifaya davet ediyoruz."

Türeli'nin açıklamasının ardından CHP'li milletvekilleri toplantıyı terk etti.

CHP'li Vekiller Yenidoğan Skandalı Nedeniyle Sağlık Bakanı'nı İstifaya Davet Etti
Kaynak: ANKA / Güncel
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arnavutluk Ukrayna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arnavutluk Ukrayna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak? Türkiye Uluslar Ligi'nde hangi ligde? İsveç Azerbaycan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsveç Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Teğmenler ihraç edildi mi? EXXEN canlı izle! (ŞİFRESİZ LİNK) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! Karadağ Türkiye CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Macaristan Almanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Hollanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.