CHP'li vekiller Van'a gelen depremzedeleri ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Van'a gelen depremzedelerle görüştü.

CHP Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Durmaz ve Şaroğlu'nun, Van'daki programları kapsamında kente yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ettiği, il başkanı Hakan İlvan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şaroğlu, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti.

Van'da il başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Şaroğlu, "Teşkilat ziyaretinin ardından afet bölgesinden nakledilen depremzede ailelerimizi ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Gün birlik günüdür." dedi.

CHP Van İl Başkanı İlvan ise "İki kıymetli vekilimiz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla Aişe Sıddıka Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettik. AFAD'tan aldığımız resmi rakamlara göre Van'a gelen depremzede sayısı 18 bin 264, yurtlarda kalanlar ise 3 bin civarında. Vekillerimiz depremzedelerle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler rapor haline getirilip genel merkezimize sunulacak." diye konuştu.