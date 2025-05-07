CHP'li Vekilden Muğla Hastanesindeki Tahtakurusu Sorununa Meclis'te Tepki

(ANKARA) – CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir tahtakurusu sorunu yaşandığını belirterek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görülmekte olan tahtakurusu sorunu ne zamandan beri devam etmektedir'Son 6 ayda hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarından kaç kişi tahtakurusu ısırığı ve buna bağlı şikayetlerden dolayı muayene ve tedavi olmuştur? Hastanede görülen tahtakurusu sorunu nedeniyle hangi sağlık hizmetleri aksamaktadır? Bu sorun nedeni ile geçici süre de olsa kapatılan bölüm ya da bölümler olmuş mudur" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ve sağlık çalışanlarını tedirgin eden tahtakurusu sorununu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, şunları kaydetti:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aylardır tahtakurusu sorunu yaşanmaktadır. Tahtakurusu ısırıklarının; alerjik reaksiyonlara, düzensiz kalp atışına, cilt enfeksiyonlarına ve hatta anksiyete ve uykusuzluk gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı bilinmekte bu durum hastalar, hasta yakınları ve sağlık emekçilerinde tedirginliğe neden olmaktadır. Bu sorunun bu kadar uzamış olması bir yerlerde eksiklik olduğunu göstermekte ve bu durum sorunun sona ermesi yerine daha da içinden çıkılmaz hale gelmesinin önünü açmaktadır

Halk sağlığını tehdit eden ve bazı bölümlerde hizmet verilmesinin dahi önüne geçen bu sorunun iki ana çözümü var. Biri temizlik bir diğeri etkili ve doğru ilaçlama. Aylardır hastanemizde yaşanan bu sorun bu iki önemli unsurun ya eksik yapıldığını ya da doğru yapılmadığını ortaya koymakta. Bakanlık bir an önce bu sorunu kökünden çözecek ve Muğlalıları rahatlatacak adımları atmalıdır."

Uzun, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görülmekte olan tahtakurusu sorunu ne zamandan beri devam etmektedir?

Son 6 ayda hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarından kaç kişi tahtakurusu ısırığı ve buna bağlı şikayetlerden dolayı muayene ve tedavi olmuştur?

Hastanede görülen tahtakurusu sorunu nedeniyle hangi sağlık hizmetleri aksamaktadır? Bu sorun nedeni ile geçici süre de olsa kapatılan bölüm ya da bölümler olmuş mudur?

Ekim 2017 tarihinde hizmete alınan ve yeni bir bina olan Hastanede yaşanan bu sorunun kaynağı nedir? Periyodik ilaçlamalar zamanında yapılmış mıdır? 2017 yılından bu yana hastanenin ilaçlamaları hangi yöntemle ve hangi periyotlarla yapılmıştır? Bu ilaçlamalar hastanenin kendi bünyesinde mi yoksa hizmet alımı yoluyla mı yapılmıştır? Hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa 2023, 2024 ve 2025'in ilk 4 ayında ilaçlama için ödenen tutar ne kadardır?

Bu soruna aylardır çözüm bulunamaması nedeni ile çözümüne dair profesyonel başkaca destekler alınmış mıdır?

Hastanenin hijyeni için yeterli personel istihdam edilmekte midir? Hastanenin temizliği kaç kişi tarafından yapılmaktadır? Temizlik için gerekli ürünlerde özellikle son 2 yılda tasarrufa gidilmiş midir?"