CHP'li Vekilden İktidara Sert Eleştiriler

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Saray'daki üç beş tane muhteris bir kişiye kafayı takarsa o suçlu sayılabilir. Mahkeme kararına falan gerek yok. Değerli milletvekilleri; bugün iktidardasınız yarın muhalefette olacağınızı unutmamalısınız. Size bir kardeş tavsiyesi; yarın muhalefette olduğunuzda karşınızda nasıl bir iktidar istiyorsanız bugün öyle davranmalısınız. İktidarınızın sonuna geldiğinizin farkında olmalı, hiç değilse hoş bir seda bırakmak için çalışmalısınız. Bu işler gelip geçecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Her sabah Türkiye'de yeni bir krize uyanıyoruz. Bugünkü skandalımızda Trump- Erdoğan ve X var. Ancak ben Sırrı Süreyya Önder'i size yapacağım bir hatırlatma ile anmak istiyorum. Sırrı başkan birçok kez şunu söylemiştir; 'bu ülkede siyasi mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki mesafe bir kıl payı kadardır. Hergün yaptığınız işle, icraatle Sırrı Başkanı hiç anlamadığınız, onu boş yere andığınız, fikirlerine hiç kulak vermediğiniz anlaşılıyor.

"Kin ve devlet işlerini ayırmanız gerektiğinin artık farkında olmalısınız"

Bu sabah Cumhurbaşkanı adayımızın X hesabının engellenmesine uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; kurmuş olduğu suç örgütünün propogandası mahiyetinde paylaşımlar yapmış. Sen savcılıksın, sen iddia makamısın. Daha ortada bir iddianame yok, savunma yapılmış, hüküm verilmiş değil. 'Kurmuş olduğu suç örgütü' diye bir açıklama yapamazsın. Meşhur Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise; 'suç işlemeye, alenen tahrik suçunun oluşturulabileceği değerlendirilerek kapatıldı' deniliyor. Ben böyle bir acziyet, böyle bir zavallık, böyle acınası bir hal görmedim. Korkudan tir tir titriyorsunuz, titrerken de boncuk boncuk terliyorsunuz. Yoksa hiçbir akıl bir cumhurbaşkanı adayının hesabını kapattırmaz. Üniversite hukuk fakültesinde olanlar birinci sınıfın ikinci dönemindeler. Hocalardan rica ediyorum; yürekli bir hukuk fakültesi hocası varsa şu olanı biteni bu sene finallerde sorsun.

Saray'daki üç beş tane muhteris bir kişiye kafayı takarsa o suçlu sayılabilir. Mahkeme kararına falan gerek yok. Değerli milletvekilleri; bugün iktidardasınız yarın muhalefette olacağınızı unutmamalısınız. Size bir kardeş tavsiyesi; yarın muhalefette olduğunuzda karşınızda nasıl bir iktidar istiyorsanız bugün öyle davranmalısınız. İktidarınızın sonuna geldiğinizin farkında olmalı, hiç değilse hoş bir seda bırakmak için çalışmalısınız. Bu işler gelip geçecek. Bu mezalimi yapan bir avuç kötücül akıl sahibine sizin telefonla bile ulaşamayacağınızın farkındayım. Ama sizler sustuklarınızdan sorumlusunuz. Kin ve devlet işlerini ayırmanız gerektiğinin artık farkında olmalısınız. Yaptığınız bu zorlamalarla hiçbir yere gidemeyeceğinizi anlamak zorundasınız."