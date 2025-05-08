Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

CHP'li Vekilden İktidara Sert Eleştiriler

CHP'li Vekilden İktidara Sert Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada, iktidarın uygulamalarını eleştirerek, muhalefet perspektifiyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen engeli eleştirdi.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Saray'daki üç beş tane muhteris bir kişiye kafayı takarsa o suçlu sayılabilir. Mahkeme kararına falan gerek yok. Değerli milletvekilleri; bugün iktidardasınız yarın muhalefette olacağınızı unutmamalısınız. Size bir kardeş tavsiyesi; yarın muhalefette olduğunuzda karşınızda nasıl bir iktidar istiyorsanız bugün öyle davranmalısınız. İktidarınızın sonuna geldiğinizin farkında olmalı, hiç değilse hoş bir seda bırakmak için çalışmalısınız. Bu işler gelip geçecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Her sabah Türkiye'de yeni bir krize uyanıyoruz. Bugünkü skandalımızda Trump- Erdoğan ve X var. Ancak ben Sırrı Süreyya Önder'i size yapacağım bir hatırlatma ile anmak istiyorum. Sırrı başkan birçok kez şunu söylemiştir; 'bu ülkede siyasi mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki mesafe bir kıl payı kadardır. Hergün yaptığınız işle, icraatle Sırrı Başkanı hiç anlamadığınız, onu boş yere andığınız, fikirlerine hiç kulak vermediğiniz anlaşılıyor.

"Kin ve devlet işlerini ayırmanız gerektiğinin artık farkında olmalısınız"

Bu sabah Cumhurbaşkanı adayımızın X hesabının engellenmesine uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; kurmuş olduğu suç örgütünün propogandası mahiyetinde paylaşımlar yapmış. Sen savcılıksın, sen iddia makamısın. Daha ortada bir iddianame yok, savunma yapılmış, hüküm verilmiş değil. 'Kurmuş olduğu suç örgütü' diye bir açıklama yapamazsın. Meşhur Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise; 'suç işlemeye, alenen tahrik suçunun oluşturulabileceği değerlendirilerek kapatıldı' deniliyor. Ben böyle bir acziyet, böyle bir zavallık, böyle acınası bir hal görmedim. Korkudan tir tir titriyorsunuz, titrerken de boncuk boncuk terliyorsunuz. Yoksa hiçbir akıl bir cumhurbaşkanı adayının hesabını kapattırmaz. Üniversite hukuk fakültesinde olanlar birinci sınıfın ikinci dönemindeler. Hocalardan rica ediyorum; yürekli bir hukuk fakültesi hocası varsa şu olanı biteni bu sene finallerde sorsun.

Saray'daki üç beş tane muhteris bir kişiye kafayı takarsa o suçlu sayılabilir. Mahkeme kararına falan gerek yok. Değerli milletvekilleri; bugün iktidardasınız yarın muhalefette olacağınızı unutmamalısınız. Size bir kardeş tavsiyesi; yarın muhalefette olduğunuzda karşınızda nasıl bir iktidar istiyorsanız bugün öyle davranmalısınız. İktidarınızın sonuna geldiğinizin farkında olmalı, hiç değilse hoş bir seda bırakmak için çalışmalısınız. Bu işler gelip geçecek. Bu mezalimi yapan bir avuç kötücül akıl sahibine sizin telefonla bile ulaşamayacağınızın farkındayım. Ama sizler sustuklarınızdan sorumlusunuz. Kin ve devlet işlerini ayırmanız gerektiğinin artık farkında olmalısınız. Yaptığınız bu zorlamalarla hiçbir yere gidemeyeceğinizi anlamak zorundasınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.