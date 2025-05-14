25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

CHP'li Vekil, Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Eksikliğine Dikkat Çekti

CHP'li Vekil, Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Eksikliğine Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, elektrik dağıtım şirketlerinin faturalardan aldığı yüksek kar paylarına rağmen herhangi bir yatırım yapmadığını vurgulayarak, Enerji Bakanı'na çağrıda bulundu. Ayrıca, Balıkesir'de 46 yıldır yenilenmeyen ahşap direklerin halkın can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Dağıtım şirketleri 1000 liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır. Buradan Enerji Bakanı'na sesleniyorum: Bu yatırımlara ne yazık ki herhangi bir denetim yapılmıyor. Sorumluluk alan yok, yatırım yapan yok, denetim yapan yok. Derhal göreve davet ediyorum ve bu yatırımların yapılmasını talep ediyorum" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı göreve davet etti. Elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaşların faturasından yüzde 70 oranında kar etmesine rağmen yatırım yapmadığını vurgulayan Sarı, "Dağıtım şirketleri bin liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır. Sorumluluk alan yok, yatırım yapan yok, denetim yapan yok" ifadelerini kullandı.

Serkan Sarı, Balıkesir'in Balya ilçesinin Ali Demirci Mahallesi'ne yaptığı ziyarette kendisine iletilen şikayeti aktardı. Ahşap elektrik direklerinin 46 yıldır kullanılmaya devam ettiğini ve bölge halkının can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Balıkesir ili Balya ilçesi Alidemirci Mahallesi'ndeydim. Mahalle muhtarımızın Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketine yapmış olduğu başvuruda 1979 yılında yapılan ahşap elektrik direklerinin, kabloların ve teçhizatların ne yazık ki aradan geçen 46  yıla rağmen herhangi bir yenileme yapılmadığı, bölge halkının can güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki başvurusuna aradan geçen 8 aya rağmen herhangi bir şey yapılmamış, dağıtım şirketi verdiği cevapta talebin uygun görülmesi durumunda yatırım programına alınabileceğini ifade etmiştir. Aradan 46 yıl geçmiş ve talep hala uygun görülmemiş anlaşılan o ki. Dağıtım şirketleri 1000 liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.