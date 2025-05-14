CHP'li Vekil, Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Eksikliğine Dikkat Çekti

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Dağıtım şirketleri 1000 liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır. Buradan Enerji Bakanı'na sesleniyorum: Bu yatırımlara ne yazık ki herhangi bir denetim yapılmıyor. Sorumluluk alan yok, yatırım yapan yok, denetim yapan yok. Derhal göreve davet ediyorum ve bu yatırımların yapılmasını talep ediyorum" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı göreve davet etti. Elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaşların faturasından yüzde 70 oranında kar etmesine rağmen yatırım yapmadığını vurgulayan Sarı, "Dağıtım şirketleri bin liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır. Sorumluluk alan yok, yatırım yapan yok, denetim yapan yok" ifadelerini kullandı.

Serkan Sarı, Balıkesir'in Balya ilçesinin Ali Demirci Mahallesi'ne yaptığı ziyarette kendisine iletilen şikayeti aktardı. Ahşap elektrik direklerinin 46 yıldır kullanılmaya devam ettiğini ve bölge halkının can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Balıkesir ili Balya ilçesi Alidemirci Mahallesi'ndeydim. Mahalle muhtarımızın Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketine yapmış olduğu başvuruda 1979 yılında yapılan ahşap elektrik direklerinin, kabloların ve teçhizatların ne yazık ki aradan geçen 46 yıla rağmen herhangi bir yenileme yapılmadığı, bölge halkının can güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki başvurusuna aradan geçen 8 aya rağmen herhangi bir şey yapılmamış, dağıtım şirketi verdiği cevapta talebin uygun görülmesi durumunda yatırım programına alınabileceğini ifade etmiştir. Aradan 46 yıl geçmiş ve talep hala uygun görülmemiş anlaşılan o ki. Dağıtım şirketleri 1000 liralık faturanın 700 lirasını dağıtım şirketi kar payı olarak almış olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapmamaktadır."