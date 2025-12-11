CHP'li Aşkın Genç, Kayseri'deki "İlaç Vurgunu" İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - Kayseri'de kanser hastalarının kişisel bilgileri kullanılarak sahte raporlarla yüksek maliyetli ilaçların SGK üzerinden karşılandığı ve piyasaya sürüldüğü iddiaları üzerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Adalet Bakanlarına ayrı ayrı soru önergesi verdi. Genç, hasta mahremiyetinden kamu zararının tahsil edilmesine, ilaç takip sistemindeki açıkların giderilmesinden organize suç yapılarıyla mücadeleye kadar pek çok başlıkta yanıt istedi.

Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında, özellikle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kanser hastalarının bilgilerinin yasa dışı şekilde kullanıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, olayın aydınlatılması için 4 ayrı soru önergesi sundu.

Genç'in Sağlık Bakanlığı'na sunduğu önergesinde, kaç kanser hastasının kişisel verilerinin kötüye kullanıldığı, hastanelerde hasta kayıt sistemlerine erişim yetkilerinin nasıl denetlendiği ve yüksek maliyetli onkoloji ilaçlarında tekrar reçete edilmesi durumunda devreye girecek bir otomatik alarm ve blokaj sisteminin bulunup bulunmadığına yanıt istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yöneltilen önergede ise SGK'nın uğradığı kamu zararının boyutu ve tahsilat süreci hakkında bilgi talep edildi. Ayrıca sahte reçete vakalarının ülke genelinde kaç dosyaya konu olduğu ve MEDULA ile İlaç Takip Sistemi'ndeki açıkların kapatılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.

İçişleri Bakanlığı'na verilen önerge kapsamında, soruşturmadaki şüpheli sayısı ve tutuklama durumuna ilişkin detaylar istenirken; örgütün başka illerle bağlantılarının bulunup bulunmadığı, bu suç yapılarıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun nasıl yürütüldüğünün açıklığa kavuşturulması talep edildi.

Adalet Bakanlığı'na iletilen önergede ise dosyanın yargısal safhası, mağdur hastaların durumu ve kamu zararının geri kazanılmasına yönelik hukuki süreçlerin etkinliği hakkında bilgi istendi. Ayrıca benzer davalarda adalet mekanizmasının daha hızlı işlemesi için planlanan yasal düzenlemelerin olup olmadığı gündeme taşındı.

CHP'li Genç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanser hastaları en kırılgan dönemlerinde; en çok korunmaları gereken sağlık sisteminin hedefi haline getirilmiş durumda. İnsan hayatı üzerinden menfaat sağlanmasına asla göz yumamayız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de kamu kaynağı korunmalı; bu süreç tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."