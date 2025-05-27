CHP'li Vekil Akbulut: Burdur'un Tren İstasyonu Vatandaşları Zorluyor

(TBMM) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda; "Burdur'umuzda tren istasyonu tam şehrin merkezinde, ortasında; hal böyle olunca vatandaşların yaşamsal koşullarını da güçleştiriyor. Yurttaşlar her gün bu tren istasyonunu aşarak şehir merkezine geçmek durumunda kalıyor ve bu durum birçok kazaya da yol açtı ve hal böyle olunca oraları demir çitlerle kapatmaya çalıştılar ve vatandaşlarımız daha da zorluk içine düştü" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur'da şehrin merkezinde yer alan tren istasyonun yarattığı sorunlara ilişkin konuştu. Akbulut, şunları söyledi:

"Burdur'umuzda tren istasyonu tam şehrin merkezinde, ortasında; hal böyle olunca vatandaşların yaşamsal koşullarını da güçleştiriyor çünkü Kışla Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Menderes Mahallesi, Hızır İlyas Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve kısmen Burç Mahallesi sakinleri her gün bu tren istasyonunu aşarak şehir merkezine geçmek durumunda kalıyor ve bu durum birçok kazaya da yol açtı ve hal böyle olunca oraları demir çitlerle kapatmaya çalıştılar ve vatandaşlarımız daha da zorluk içine düştü. 2019'da dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü şehre gelip bu istasyonun organize sanayi bölgesine taşınacağıyla alakalı bütün Burdurlulara söz verdi ama yıl oldu 2025, daha hala sözünü tutmuş değil. Yine Eskişehir-Antalya güzergahında oluşacak hızlı tren hattının da Burdur üzerinden geçirileceği açıklandı. Bir an önce Burdurlu hemşehrilerimiz hızlı trene kavuşmayı bekliyor."