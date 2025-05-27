CHP'li Vekil Akbulut: Burdur'un Tren İstasyonu Vatandaşları Zorluyor

CHP'li Vekil Akbulut: Burdur'un Tren İstasyonu Vatandaşları Zorluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM'de yaptığı açıklamada, Burdur'un merkezindeki tren istasyonunun, vatandaşların yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve kazalara yol açtığını belirtti. Akbulut, istasyonun taşınacağına dair verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı.

(TBMM) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda; "Burdur'umuzda tren istasyonu tam şehrin merkezinde, ortasında; hal böyle olunca vatandaşların yaşamsal koşullarını da güçleştiriyor. Yurttaşlar her gün bu tren istasyonunu aşarak şehir merkezine geçmek durumunda kalıyor ve bu durum birçok kazaya da yol açtı ve hal böyle olunca oraları demir çitlerle kapatmaya çalıştılar ve vatandaşlarımız daha da zorluk içine düştü" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur'da şehrin merkezinde yer alan tren istasyonun yarattığı sorunlara ilişkin konuştu. Akbulut, şunları söyledi:

"Burdur'umuzda tren istasyonu tam şehrin merkezinde, ortasında; hal böyle olunca vatandaşların yaşamsal koşullarını da güçleştiriyor çünkü Kışla Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Menderes Mahallesi, Hızır İlyas Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve kısmen Burç Mahallesi sakinleri her gün bu tren istasyonunu aşarak şehir merkezine geçmek durumunda kalıyor ve bu durum birçok kazaya da yol açtı ve hal böyle olunca oraları demir çitlerle kapatmaya çalıştılar ve vatandaşlarımız daha da zorluk içine düştü. 2019'da dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü şehre gelip bu istasyonun organize sanayi bölgesine taşınacağıyla alakalı bütün Burdurlulara söz verdi ama yıl oldu 2025, daha hala sözünü tutmuş değil. Yine Eskişehir-Antalya güzergahında oluşacak hızlı tren hattının da Burdur üzerinden geçirileceği açıklandı. Bir an önce Burdurlu hemşehrilerimiz hızlı trene kavuşmayı bekliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor

Fenerbahçe'den kovulurcasına gönderilen Comolli İtalyan devine gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.