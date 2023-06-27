CHP'li Uzun, Bakan Yumaklı'ya Orman Yangını Önlemlerini Sordu: 'Yapılan Son Alımlarla Birlikte Yangın Filonuzun Envanterinde Bulunan Kullanıma Hazır...

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, orman yangınlarıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin; “Orman yangınlarında ilk kural yangın başlamadan önlem almak ve bölge halkının bilinç düzeyini artırmaktır. Bu kapsamda Başta Muğla olmak üzere Türkiye’de ne gibi faaliyetler yürütülmüştür? Bu faaliyetlerde yerel yönetimlerle iş birliğine gidilmiş midir? Geçtiğimiz yıllarda en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir? Yapılan son alımlarla birlikte yangın filonuzun envanterinde bulunan kullanıma hazır araçlarının listesi nedir? Bu filo küresel ısınma ile birlikte iklimi değişen ülkemiz için yeterli midir? Değilse önümüzdeki süreçte filoya yeni eklenecek araçlar var mıdır” diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, orman yangınlarıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin; "Orman yangınlarında ilk kural yangın başlamadan önlem almak ve bölge halkının bilinç düzeyini artırmaktır. Bu kapsamda Başta Muğla olmak üzere Türkiye'de ne gibi faaliyetler yürütülmüştür? Bu faaliyetlerde yerel yönetimlerle iş birliğine gidilmiş midir? Geçtiğimiz yıllarda en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir? Yapılan son alımlarla birlikte yangın filonuzun envanterinde bulunan kullanıma hazır araçlarının listesi nedir? Bu filo küresel ısınma ile birlikte iklimi değişen ülkemiz için yeterli midir? Değilse önümüzdeki süreçte filoya yeni eklenecek araçlar var mıdır" diye sordu.

Cumhur Uzun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Uzun, önergesinde olası orman yangınlarına karşı bakanlığın önlemlerini sordu.

Önergesinde yaz aylarına girilmesi nedeniyle yangın tehlikesine dikkat çeken Uzun, "Umarız bu yıl tek bir yangının dahi çıkmadığı bir yaz mevsimi yaşarız, Resmi verilere göre 2021 yılı içinde 2 bin 793 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 66,231'i Muğla Olmak Üzere 139,503 hektar orman alanı zarar görmüştür. Önceki Bakan Vahit Kirişçi'nin Kasım 2022 yılında yaptığı açıklamaya göre 2022'de 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alan yanmıştır. 2022 yılı içinde en çok orman yangını 189 ile Muğla'da çıktı ve 5 bin 593 hektar alan zarar gördü. Muğla'yı 165 yangınla Antalya ve 139 yangınla İzmir takip etti. Antalya'da bu yıl 156 hektar alan zarar görürken İzmir'de 645 hektar alan yangından etkilendi" dedi.

"BAKANLIĞIN ENVANTERİNDE YER ALAN ARAÇLAR GEÇTİĞİMİZ YILLARDA YETERLİ OLMADI"

Son iki yılda 101 bin 408 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanın yangınlar nedeniyle zarar gördüğünü, Muğla halkının da tedirgin olduğunu belirten Uzun, şunları söyledi:

"Bakanlığın envanterinde (uçak, helikopter ve benzeri) yer alan araçlar geçtiğimiz yıllarda yeterli olmadı. Yangınlara gerekli müdahaleler zamanında yapılamadığı gibi koordinasyon eksikliği ve yetersiz yangın söndürme araç filomuz sonucu afet felakete dönüştü. Ondan fazla vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. On binlerce hektar ormanımız ve içinde yaşayan canlılar yok oldu. Yaşam alanı kullanılamaz hale gelen yüzlerce vatandaşımız mağdur oldu. Tüm bunların sonrasında yanan alanlarda yaşanan yağma ve rant ise kamu vicdanını derinden yaraladı. Yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması en büyük arzumuzdur. Bakan Yumaklı bir an önce tüm enerjisini bu konuya yönlendirmeli ve geçtiğimiz yıllarda yapılan hatalar tekrarlanmamalıdır. Yangınlar ve yangınlar sonrası yaşanan basiretsizlik ve rant düzeni ülkemiz için geri dönüşü imkansız sorunlara yol açacaktır."

"YAPILAN SON ALIMLARLA BİRLİKTE YANGIN FİLONUZUN ENVANTERİNDE BULUNAN KULLANIMA HAZIR ARAÇLARININ LİSTESİ NEDİR?"

CHP'li Uzun'un Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

"Orman Yangınlarında ilk kural yangın başlamadan önlem almak ve bölge halkının bilinç düzeyini artırmaktır. Bu kapsamda Başta Muğla olmak üzere Türkiye'de ne gibi faaliyetler yürütülmüştür? Bu faaliyetlerde yerel yönetimlerle iş birliğine gidilmiş midir? Yapılan son alımlarla birlikte yangın filonuzun envanterinde bulunan kullanıma hazır araçlarının listesi nedir? Bu filo küresel ısınma ile birlikte iklimi değişen ülkemiz için yeterli midir? Değilse önümüzdeki süreçte filoya yeni eklenecek araçlar var mıdır?

2022 yılında orman yangını söndürme çalışmalarında yurt içi ve yurt dışından kaç araç kiralanmış ve bu kiralamalara ne kadar ödenmiştir? Geçtiğimiz yıllarda en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir? Son yıllarda orman yangınlarından en fazla etkilenen kent Muğla'dır. Bu doğrultuda Muğla iline özel bir çalışma yapılmış mıdır? Muğla'da yeni yangın ilk müdahale noktaları oluşturulmuş mudur?

"YAKLAŞIK 73 BİN HEKTAR ORMANLIK ALANI ZARAR GÖREN MUĞLA'DA YANAN ORMANLARIN YERİNE YENİDEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILMIŞ MIDIR?"

Son iki yılda yaklaşık 73 bin hektar ormanlık alanı zarar gören Muğla'da yanan ormanların yerine yeniden ağaçlandırma çalışması yapılmış mıdır? Bu çalışma ile kaç hektar alan yeniden ağaçlandırılmıştır? Ağaçlandırılmayan alan ya da alanlar var mıdır? Varsa buralar ile ilgili bakanlığınızca ne tür bir planlama yapılmaktadır? Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan yangın söndürme uçakları ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bu yıl Türk Hava Kurumu uçaklarını yangın söndürmede kullanacak mısınız? Muğla'da hangi ormanlarda kamera takip sistemi bulunmaktadır? Muğla'da hangi ormanlarda emniyet şeritleri açılmıştır? Bakanlığınızca yürütülen ve orman köylülerimizin de sürecin içine katılacağı, ormanların korunması ve temizliğine dair bir proje bulunmakta mıdır?"