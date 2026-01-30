Haberler

Ulaş Karasu: "Türk-İş'in Ocak 2026 Verileri, İktidarın Toz Pembe Ekonomi Tablolarını Paramparça Etti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk-İş'in Ocak 2026 verilerini değerlendirerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 31 bin 224 lira, yoksulluk sınırının ise 101 bin 706 lira olduğunu belirtti ve iktidarın yoksulluk üreten politikalarını kınadı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Türk-İş'in Ocak 2026 verileri, iktidarın toz pembe ekonomi tablolarını paramparça etti. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 31 bin 224, yoksulluk sınırı 101 bin 706 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 3 bin lira, en düşük emekli aylığını 11 bin 224 lira geçti. Bu tablo; iktidarın beceriksizliğinin ve emek düşmanı politikalarının açık itirafıdır. Halktan kopuk, sarayın kara düzeni sadece sefalet üretiyor. İşçiyi, emekçiyi, emekliyi bilinçli olarak yoksulluğa, açlığa iten bu düzeni kabul etmiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ, Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: ANKA / Güncel
