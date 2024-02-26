CHP'li Ulaş Karasu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un pilotaj eğitimini sorguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Bakan Yardımcısı Enver İskurt, sosyal medya hesabında paylaşımlarında görülen ve halen bu paylaşımlar arasında duran pilotaj eğitimini hangi şirketten ne zaman almıştır? İskurt'un bu şirketi seçme nedeni nedir, bu şirkete ödeme yapmış mıdır? Yapmış ise ne kadar yapmış ve faturaları kim ya da kimler tarafından ödenmiştir? İskurt'un bu eğitimler için onlarca kez makam aracıyla Nevşehir'e gittiği öne sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? Gençlerin iş bulma umuduyla alabildikleri pilotaj eğitiminin ülkemizde 50-80 bin avro arasında olduğu dikkate alındığında, bu ücreti Bakan Yardımcısı İskurt ödemiş midir" diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 31 Aralık 2023'te X hesabından "2023 yılının son günü, Tokat Havalimanı'nı uçuşumuzla ziyaret ettik, havalimanımızın 2023 kayıtlarına girecek son iniş ve kalkışı gerçekleştirdik" paylaşımını yapmıştı. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bu paylaşımı Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karasu, önergenin gerekçesinde şunları söyledi:

"Uçuş okulu ücretleri, ülkemizde ortalama 50-85 bin euro arasında. Kamudaki görevine 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde başlayan Enver İskurt'un özgeçmişinde pilotaj eğitimi veya uçaklarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de sorumlu. Bu bilgi ve sosyal medyada paylaştığı uçuş dikkate alındığında kendisine bazı 'ayrıcalık tanındığı' yönünde iddialar ortaya atılmaktadır."

Karasu'nun Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

"Bakan Yardımcısı Enver İskurt, sosyal medya hesabında paylaşımlarında görülen ve halen bu paylaşımlar arasında duran pilotaj eğitimini hangi şirketten ne zaman almıştır? İskurt'un bu şirketi seçme nedeni nedir, bu şirkete ödeme yapmış mıdır? Yapmış ise ne kadar yapmış ve faturaları kim ya da kimler tarafından ödenmiştir? İskurt'un bu eğitimler için onlarca kez makam aracıyla Nevşehir'e gittiği öne sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa bu konu bilginiz dahilinde midir? Dahilindeyse bu konuda tarafınızdan herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa yapılan işlem ve sonuçları nelerdir? Gençlerin iş bulma umuduyla alabildikleri pilotaj eğitiminin ülkemizde 50-80 bin avro arasında olduğu dikkate alındığında, bu ücreti Bakan Yardımcısı İskurt ödemiş midir? DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de sorumlu olduğu dikkate alındığında kendisine herhangi bir ayrıcalık tanınmış mıdır? Tanınmamış ise bu tür iddiaların dayanağı nedir?"