CHP'li Torun ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Brüksel'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosundan (AP) yetkililerle görüştü, ekolojik gastronomi etkinliği ve "İzmir Evi" açılışına katıldı.

Torun ve Soyer, İzmir'in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi hedefiyle Brüksel'de iki gün temaslarda bulundu.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu ile Avrupa Birliğinde yerel hükümetleri temsil eden danışma kurumu Avrupa Bölgeler Komitesindeki Sosyalist Grup ile bir araya gelen Soyer, gruba hitabında Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu belirterek, ortak gelecek için dayanışma ve iş birliği vurgusu yaptı.

Torun da toplumsal refahın katılımcı bir demokrasiyle mümkün olduğu mesajını vererek, yerel ve uluslararası platformdaki görüş ve değerlendirmelerin bu anlamdaki önemine işaret etti.

Soyer ve Torun, daha sonra Avrupa Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Vasco Alves Cordeiro, Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup Başkanı ve Fransa Coulaines Belediye Başkanı Christophe Rouillo, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AP vekillerinden İsmail Ertuğ ile görüştü.

İkili, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı da ziyaret etti.

Ekolojik gastronomi etkinliği

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Parlamentosunun önündeki meydanda ekolojik gastronomi etkinliği düzenledi.

Türk müziği eşliğinde Ege ve Anadolu'nun lezzetlerinin ikram edildiği resepsiyona Büyükelçi Bozay, Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

İzmir Evi

Avrupa Parlamentosunun karşısındaki Yenilenebilir Enerji Evi binasında dün "İzmir Evi'nin" açılışını yapılmıştı.

İzmir Evi, hem kentin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de ekonomik ve kültürel iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

İzmir, AB tarafından İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu için seçilen şehirler arasında yer alıyor.