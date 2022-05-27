CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz(2) - Haberler

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CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz(2)

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz(2)

İMAMOĞLU: ÇOK VERİMLİ TOPLANTILAR OLACAKİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

İMAMOĞLU: ÇOK VERİMLİ TOPLANTILAR OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta ilgiyle karşılanan İmamoğlu, burada da kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Vanlı dostlarımızın güzel duygularını yaşamak, onlarla beraber 2 gün hasbihal etmek dertleriyle dertleşmek bizim için büyük bir onur. 2 gün daha buradayız. Allah şahit çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. İmkan olsa da memleketin her yerine gitsek. Hep bir arada olsak. Memleketi birlikte konuşsak. Buradaki buluşmayı bize sağlayan Genel Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Çok verimli toplantılar olacak" dedi.Cami önünde taplanan kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan İmamoğlu, daha sonra Kazımkarabekir Caddesi'ne geçerek esnafı ziyaret etti. Vatandaştan sorunları dinleyen İmamoğlu Van'ın sahip olduğu potansiyelin yüksek olduğunu sorunları çözeceklerini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Cuma, Cami, Güncel, Haberler

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