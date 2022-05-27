CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz - Haberler

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyeye atanan kayyum yönetimi düzenini kabul etmediklerini belirterek, "Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların, seçimi kazandıktan hemen sonra, haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınması, millet iradesine darbe vurmaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 27- 29 Mayıs tarihleri arasında Van'da düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı' öncesi CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı düzenledi. Çalıştayda, 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanın yer alacağını belirten Torun, Van'ın tarihin en eski çağlarından bu yana, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan güzel bir kent olduğunu söyledi. Çalıştay kapsamında 3 gün boyunca Van'ın misafiri olacağını söyleyen Torun, "Dikkatinizi çekmek isterim, Van, parti olarak düşük oy aldığımız illerimizden biri. Burada milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmuyor. Ama biz sorumluluğu vatandaşta değil, kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki; kendimizi daha iyi anlatarak, Van'dan hem milletvekili çıkaracak hem de yerel seçimlerde başarıya ulaşacağız. Çalıştayımız yarın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır kayyumla yönetildiğini belirten Seyit Torun, "Açıkça söylemek isterim ki; biz milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların, seçimi kazandıktan hemen sonra, haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınmaları, millet iradesine darbe vurmaktır. Bu konuda tavrımız çok nettir. Partimizin İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ve güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında belirtildiği gibi; bizim iktidarımızda seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılamayacaktır. Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa, yeni başkan, belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesine, adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz" dedi.