CHP'li Torun: "Demokratik Yerel Yönetimler Üzerindeki Siyasi Baskıların Sona Ermesi Ancak Genel Seçimlerin Kazanılmasına Bağlı" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da üç gün süren "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı" sonrasında, "İktidar artık sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen kararlar alırken, kaderine terk edilen milyonlar açlık mücadelesi vermektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı, ' Türkiye'de aç kalan yok' diyerek, milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Torun, genel seçimlere işaret ederek, "Toplantılarımızda, demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasi baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuçlarına ilişkin olarak basın toplantısı yaptı.

Torun, üç gün süren Van programına ilişkin, "Cuma günü belediye başkanlarımız Van'ımızın 13 ilçesinde Vanlı hemşerilerimiz, yurttaşlarımız ile bir araya geldiler. Onlarla tanıştılar. Onları dinlediler. Çözüm önerilerini anlattılar. Ardından da dün, cumartesi günü belediye başkanlarımız ile birlikte bir çalıştay gerçekleştirdik. Önümüzde bir seçim süreci olacak. Bu süreçle ilgili ne yapmalıyız, neler yapabiliriz... Bunları paylaştık. Ayrıca üç yılı değerlendirdik. Bundan sonraki 2 yılda yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Belli sunumlar oldu. Sayın Genel Başkanımızın dün açıklamasıyla birlikte de çalıştayımız bitmiş oldu. Bugün itibariyle de Van ilimizden ayrılıyoruz" dedi.

Çalıştay için emek verenlere teşekkür eden Torun, "Ben öncelikle bu süreç içerisinde bizlere her türlü desteği, katkıyı veren, çalışmamıza olanak sağlayan başta il başkanım ve değerli yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, bütün örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Vanlı hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gittiğimiz her yerde yoğun ilgilerini esirgemediler, konukseverliklerini gösterdiler. İnanıyorum ki belediye başkanlarımız, bizler, hepimiz çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Kalbimiz burada, gerçekten bizler daha da ilgimizi artırarak Van'ımıza nasıl katkıda, destekte bulunabiliriz, buradaki sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun da çabası içinde olacağız" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuçlarını basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. Torun, şunları söyledi:

"KADERİNE TERK EDİLEN MİLYONLAR AÇLIK MÜCADELESİ VERMEKTEDİR : Türkiye ; siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşamaktadır. İktidarın politikaları, ülkemizi derin bir buhranın içine sürüklemiştir. İktidar artık sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen kararlar alırken, kaderine terk edilen milyonlar açlık mücadelesi vermektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı, ' Türkiye'de aç kalan yok' diyerek, milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir süreçte düzenlediğimiz Belediye Başkanları Çalıştayımızda, bu kötü tablonun yegane çözümü olan genel seçimler, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Toplantılarımızda, ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için; Genel Başkanımızın liderliğinde, genel merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımızla güç birliği içinde, Millet İttifakı ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır. Toplantılarımızda, demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasi baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir.

KAYNAKLARIN TAMAMINA YAKINI SADECE CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNE AKTARILMAKTADIR : Siyasi iktidar, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta ve birer kamu kurumu olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yapmaktadır. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin bankası olan İLBANK, bu partizanlığın aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlıkla hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir. Bilinmesini isteriz ki; bu haksızlığa karşı sesimizi önümüzdeki süreçte daha da yükselteceğiz. Belediyelerimizin kaynaklarını keserek aslında kendilerine oy vermeyen milyonları cezalandırmak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Belediye Başkanları Çalıştayımızdan, bu organize kötülüğe karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA VE MASAK'TA BELEDİYELERİMİZE YÖNELİK SİYASİ OPERASYONLAR İÇİN BİRİMLER KURULDUĞUNUN FARKINDAYIZ: Torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alan ve belediyelerimizin hakkı olan kaynakları kesen iktidar, bir taraftan da siyasi operasyon ve soruşturmalarla baskı kurmaktadır. Yerel seçimleri kaybetmeyi içine sindiremeyen, sonrasında da belediyelerimizin hizmetlerine engel olamayan iktidarın korku içinde olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda ve MASAK'ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz. Çalıştayımızda iktidarın bu çabaları değerlendirilmiş, önümüze çıkacak her türlü siyasi operasyona halkımızla birlikte de karşı duracağımız vurgulanmıştır.

MİLLİ İRADENİN, ATANMIŞ KAYYUMLARA TESLİM EDİLDİĞİ BİR DÜZENİ ASLA KABUL ETMİYORUZ: Toplantılarımızda, hukuksuz ve anti demokratik kayyum uygulamaları da değerlendirilmiştir. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin güvence altına alınması bir kez daha vurgulanmıştır. Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de yeni bir merkez-yerel dengesinin kurulacağını vadediyoruz. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızı en geniş katılımla hazırlayacağımızı ifade ediyoruz.

HİÇBİR GÜÇ BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEYECEKTİR: 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li belediyeler, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için olağanüstü bir çaba göstermektedir. Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımız, iktidarın kötü yönetimine karşı, bir nebze de olsa rahat nefes almıştır. Bizim belediyelerimiz; pandemi sürecinde, doğal afetlerde ve ekonomik buhranda, tüm imkanlarını seferber ederek halkımızın yardımına koşmuştur. CHP'li belediyeler, önümüzdeki 2 yılda vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hangi baskı kurulursa kurulsun, hiçbir güç bizi bu yolumuzdan çeviremeyecektir."

Torun, Vanlılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

ANKA / Güncel