CHP'li Torun: Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor - Haberler

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ana gündem maddesinin yaklaşan seçimler olarak belirlediklerini söyledi. Çalıştaya katılan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na de seslenen Torun, "Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım" dedi.

CHP'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının katıldığı 'Belediye Başkanları Çalıştayı, sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılaçdaroğlu'nun da katılımıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ise CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Torun, tüm baskılara rağmen şikayet etmeden çalışan, sosyal devlet anlayışından kopan iktidara sosyal belediyeciliğin dersini veren belediye başkanları ile bir arada olduklarını belirtti.

Konuşmasını sonunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslenen Torun, gelecekten umutlu olduklarını da belirterek, "Umutluyuz. Çünkü biliyoruz ki; eğer bu ülkede, kendi halkına sırtını dönen bir iktidar varsa, elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede, adaleti çürüten bir iktidar varsa, adalet için ayakları kanayarak günlerce yürüyen bir lider vardır. ve hatta ülkesini terk edip kaçmaya niyetlenen bir iktidar varsa bu ülkede, 'Bizim başka memleketimiz yok, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız' diyen bir lider vardır. Biliyoruz: Her firavunun bir Musa'sı vardır. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz için bir yola çıktınız, buradan bir kez daha vurguluyoruz ki; beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız Sayın Genel Başkanım. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Biliyoruz; artık umutsuzluk kaçıyor türkülerimizden. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgarları, fırtınaya dönüşüyor. Görüyoruz; kısa çöpün, uzundan hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım" dedi.