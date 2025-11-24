Haberler

CHP'li Timisi Ersever: İstanbul Valiliği'nin Sokak Hayvanları Genelgesi Geri Çekilmelidir

Güncelleme:
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İstanbul Valiliği'nin sokak hayvanlarına yönelik yayımladığı genelgeye tepki gösterdi. Ersever, genelgenin bilimsel ve insani bir yaklaşım içermediğini belirterek, sokak hayvanlarının kentlerin yaşayanları olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İstanbul Valiliği'nin sokak hayvanlarına yönelik yayımladığı genelgeye tepki göstererek, "Bu genelge derhal geri çekilmelidir. Meclis, sokak hayvanları meselesini bilimsel, insani ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yeniden ele almalıdır. Sokak hayvanları kentlerin ötekileri değil; kentlerin yaşayanlarıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yazılı açıklamasında, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, İstanbul'da sokak köpeklerinin beslenmesinin yasaklandığını belirtti.

Genelgede bu yasağın, haşere, kemirgen popülasyonundaki artış, çevresel kirlilik ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek; halk sağlığı ve güvenliği açısından riskleri azaltmak gibi gerekçelere bağlandığını ifade eden Timisi, şöyle devam etti:

"Bu karar ne akılla ne vicdanla ne de bilimle bağdaşır. Bu çağ dışı anlayış ve kararın karşısındayız. İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarını aç bırakmayı bir çözüm olarak önümüze koyuyor. Bu çözüm değil, çözümsüzlüktür; beraberinde yeni sorunları getirecektir. Gerekçeleri ne? Haşere artışıymış… Çevre kirliliğiymiş… Ekolojik dengeymiş… Bu bir akıl tutulması ve kamu sorumsuzluğudur. Bakın, İtalya'da, Almanya'da, Hollanda'da bu mesele nasıl çözülmüş: Kısırlaştırma, çip takma, sahiplendirme, toplum desteği, yerel yönetim işbirliği; insani, bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle. Dünya bilimle ilerlerken biz hala 'yasakla sorun çözme' isteyen bir anlayışa mahküm ediliyoruz. Bu genelge neye yol açar biliyor musunuz? Açlıktan ölen hayvanlara, daha fazla güvensizliğe, daha fazla kaosa, daha fazla acıya. Bu mudur çözüm? Bu mudur devlet aklı?

"Bu ülkenin vicdanı buna izin vermeyecektir ve vermeyeceğiz"

Ülkemizde hayvan hakları yasası, toplumun büyük çoğunluğunun talep etmesine rağmen hala gerçek bir karşılık bulamadı. Çıkarılan düzenlemeler ortak aklı yansıtmıyor; hükümet ise sürekli 'katliam yasası'na zemin hazırlayan öneriler gündeme getirmektedir. Bu ülkenin vicdanı buna izin vermeyecektir ve vermeyeceğiz. Açık açık ifade ediyoruz: Bu genelge derhal geri çekilmelidir. Meclis, sokak hayvanları meselesini bilimsel, insani ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yeniden ele almalıdır. Sokak hayvanları kentlerin ötekileri değil; kentlerin yaşayanlarıdır. Biz onların sesi olmaya, haklarını savunmaya ve yaşamı koruyan gerçek çözümler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşamı savunmak hepimizin boynunun borcudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
