Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP'li Tezcan, New York'taki Türkevi binasına saldırıyı kınadı

CHP'li Tezcan, New York'taki Türkevi binasına saldırıyı kınadı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına yönelik saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına yönelik saldırıyı kınadı.

Tezcan yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdığını hatırlattı.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Tezcan, "New York Başkonsolosluk görevlilerimize, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

New York Seçim Sonuçları
New York Yerel Seçim Sonuçları 2019
New York Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Tezcan New York Türkevi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title