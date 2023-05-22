CHP'li Tezcan, New York'taki Türkevi binasına saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına yönelik saldırıyı kınadı.

Tezcan yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdığını hatırlattı.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Tezcan, "New York Başkonsolosluk görevlilerimize, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.