CHP'li Tekin: "Adalet Sistemi Çocuklar İçin Cezalandırıcı Bir Hale Dönüştü. Her 100 Bin Çocuktan 1500'ü Suça Sürüklenmiş Durumda"

ESRA ALUS

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılına ait "suça sürüklenmiş çocuk istatistiklerini" değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 224 bin 300 çocuk güvenlik birimleri ile tanışmak durumunda kalmış. Bu sonuç, çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. İşin özeti, Türkiye'deki her 100 bin çocuktan bin 500'ü suça sürüklenmiş durumda. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor. Adalet sistemi çocuklar için cezalandırıcı bir hale dönüştü" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılına ait "suça sürüklenmiş çocuk istatistiklerini", ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kaybolan çocuk verilerini artık açıklamadığına da dikkati çeken Tekin; son 10 yılda kaybolan çocuk sayısının dünyada bir ülkenin nüfusu kadar olduğunu da söyledi. Tekin, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DEKİ HER 100 BİN ÇOCUKTAN BİN 444'Ü SUÇA SÜRÜKLENMİŞ DURUMDA: Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 224 bin 300 çocuk güvenlik birimleri ile tanıştı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün istatistikleri çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Çocuklarımız elbette rakamlardan ibaret değil. Ancak verilere göre, Türkiye'deki her 100 bin çocuktan bin 444'ü suça sürüklenmiş durumda. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor.

2021'DE ÇOCUKLAR HAKKINDA 32 BİN 131 HAPİS CEZASI VERİLDİ: Adli istatistik verilerine göre; 2021'deki yargılamalarda çocuklar hakkında 32 bin 131 hapis cezası kararı veriliyor. Toplam 9 bin 30 çocuğa verilen hapis cezası ertelenirken, 28 bin 574 çocuk da adli ve idari para cezası alıyor. Bu veriler, adalet sisteminin çocuklar için cezalandırıcı bir hale dönüştüğünün somut göstergesi. Bu çocukların korunmaya ihtiyaçları var. Bu kadar kolay hapis cezası ve tedbir kararı verilmesi son çare olması gerekirken çocukları hapsediyoruz, bunun sonucunda çocuklar çok daha büyük hak ihlallerine maruz kalıyorlar.

SON 10 YILDA NEREDEYSE BİR ÜLKENİN NÜFUSU KADAR KAYIP ÇOCUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ: TÜİK, kaybolan çocuk verilerini artık paylaşmıyor. Uzun yıllardır soru önergeleriyle kaybolan çocuklarımızın akıbetlerini sormaya devam ediyoruz. 2016 yılından itibaren istisnasız her yıl soru önergeleriyle 'Bu yıl kaç çocuğumuz kayıp' diye sorduk. Sorularımızın hiçbirine cevap verilmedi. 2019 yılından itibaren maalesef TÜİK verilerini kapattı ve kayıp çocuklarımızın akıbetini bilmekte mümkün olmadı. Bizim hesaplarımıza göre son 10 yılda adeta neredeyse bir ülkenin nüfusu kadar kayıp çocukla karşı karşıyayız.

TOP OYNAMASI GEREKEN ÇOCUKLAR NE YAZIK Kİ SUÇA BULAŞMIŞ: Özellikle bu ekonomik krizle beraber bir başka sorun yaşıyoruz. 250 bine yakın çocuğumuz suça bulaşmış. O çocukların okulda olması gerekirken sahada top oynaması gerekirken ne yazık ki suça bulaşmış. Kimileri cezaevinde yatıyor kimileri büyük olasılıkla tekrar cezaevlerine girecek. Neden? Niçin? Niye? Büyük devletler insanlarını, çocuklarını iyi yaşatan devletlerdir. Bunu mutlaka yeniden ele almamız lazım. Bu sürdürülebilir bir durum değildir.

ÜLKEMİZİN BU ACI GERÇEĞİNİ DEVAMLI GÜNDEMDE TUTMAMIZ GEREKİYOR: Ülkemizde, çocuklar tarafından işlenen suçlara bakınca genelde ekonomik nedenlerle, hırsızlık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar karşımıza çıkıyor. Tabii bunun dışında çevresel ve ailedeki ihmaller ve rol modelleri gibi nedenlerle suça sürüklenen çocuklar da var. Ülkemizin bu acı gerçeğini devamlı gündemde tutmamız gerekiyor.

HEM EMNİYET HEM DE MUHTARLIK KAYITLARI DURUMUN NE KADAR VAHİM OLDUĞUNU GÖSTERİYOR: Birebir mahalle çalışmalarında da yapmış olduğumuz özellikle ve özellikle büyük şehirlerin çeperlerinde, İstanbul'da bazı ilçelerin isimlerini vermek istemiyorum ama hem emniyet kayıtlarına hem de muhtarlıklara sorduğunuzda durumun ne kadar vahim olduğunu hep beraber görebiliriz."

Gürsel Tekin'in paylaşımına göre, 2021'de suça sürüklenerek mahkumiyet alan çocukların illere göre dağılımı şöyle:

İstanbul'da çocuklara ilişkin 2021 yılında, 33 bin 822 dosyadan toplam, 11 bin 769 Mahkümiyet kararı veriliyor bu çocuklardan 4 bin 748'i hapis cezası alıyor.

İzmir'de 16 bin 476 dosyadan 6 bin 216'a mahkümiyet kararı veriliyor, 2 bin 872 çocuk hapis cezası alıyor.

Ankara'da 10 bin 682 dosyadan 2 bin 802 mahkümiyet kararı bin 53 hapis cezası.

Diyarbakır'da 8 bin 414 dosyadan 3 bin 543 mahkümiyet bin 543 hapis cezası.

Adana'da 7 bin 56 dosyadan 2 bin 398 mahkümiyet bin 16 hapis cezası.

Gaziantep, 5 bin 914 dosyadan, 2 bin 237 mahkümiyet bin 9 hapis cezası.

Konya, 5 bin 318 dosyadan, 2 bin 105 mahkümiyet 840 hapis cezası.

Manisa 4 bin 745 dosya, bin 900 mahkümiyet 810 hapis.

Antalya 6 bin 24 dosya bin 881 mahkümiyet 673 hapis.

Mersin 5 bin 46 dosya bin 822 mahkümiyet 704 hapis.

Kocaeli 4 bin 582 dosya bin 812 mahkümiyet 679 hapis.

Aydın 4 bin 251 dosya bin 804 mahkümiyet 919 hapis.

Hatay 4 bin 278 dosya bin 711 mahkümiyet 770 hapis.

Şanlıurfa 5 bin 364 dosya bin 642 mahkümiyet 729 hapis.

Balıkesir 3 bin 888 dosya bin 607 mahkümiyet 649 hapis.

Samsun 4 bin 548 dosya bin 496 mahkümiyet 513 hapis.

Tekirdağ 3 bin 968 dosya bin 484 mahkümiyet 668 hapis.

Eskişehir 3 bin 744 dosya bin 397 mahkümiyet 495 hapis.

Kayseri 3 bin 886 dosya bin 393 mahkümiyet 594 hapis.

Sakarya 3 bin 246 dosya bin 193 mahkümiyet 486 hapis.

Edirne 2 bin 454 dosya bin 93 mahkümiyet 412 hapis.

Kırklareli bin 881 dosya 973 mahkümiyet 361 hapis.

Çanakkale bin 867 dosya 873 mahkümiyet 447 hapis.

Denizli 2 bin 714 dosya 868 mahkümiyet 408 hapis.

Van 2 bin 699 dosya 843 mahkümiyet 295 hapis.

Mardin 2 bin 409 dosya 742 mahkümiyet 325 hapis.

Kahramanmaraş 2 bin 512 dosya 653 mahkümiyet 264 hapis.

Muğla bin 696 dosya 643 mahkümiyet 248 hapis.

Afyon 2 bin 112 dosya 597 mahkümiyet 283 hapis.

Çorum bin 500 dosya 585 mahkümiyet 251 hapis.

-Diğer İller: 48 bin 631 dosya 15 bin 281 mahkümiyet 5 bin 702 hapis.

ANKA / Güncel