CHP'li Taşcıer'den Çocuk Yoksulluğu Uyarısı: Her Dört Çocuktan Biri Protein Alamıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ülkedeki 0-17 yaş arası çocuk nüfusun 21 milyonu geçtiğini belirterek bu çocuklardan 6,6 milyonunun ciddi maddi yoksunluk çektiğini söyledi. Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla gelişim çağında olan her dört çocuktan birinin, günlük protein ihtiyacını karşılayamadığını, yaklaşık 1,8 milyon çocuğun da maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi alamadığına dikkat çeken Taşcıer, "4,4 milyon çocuk ete hasret. 2 milyon çocuk meyve tüketemiyor. 2,2 milyon çocuğun oyuncağı yok. 4,2 milyon çocuk evinden uzakta bir hafta bile tatil yapamıyor" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 15 yaş ve altındaki çocukların yüzde 23'ünün günde bir öğün dahi et, tavuk ya da balık içeren bir öğün tüketemediğinin ortaya çıktığını kaydeden CHP'li Taşcıer, "AKP, sosyal devleti tasfiye etti. Türkiye'de gelişim çağındaki her dört çocuktan biri protein içeren gıdalara ulaşamıyor. Et, tavuk ve balık 4,4 milyon çocuk için lüks oldu" dedi.

"AKP iktidarı, doğrudan çocukların yaşam hakkını ihlal eden bir politika uyguluyor"

Taşcıer, bu tablonun iktidarın çocuklara "reva gördüğü açlık rejimidir" diyerek şunları kaydetti:

"Çocuk yoksulluğu, sağlıklı gelişim, eğitim, barınma, sosyal yaşama katılım ve geleceği kurma hakkını etkileyen çok boyutlu bir krizdir. Bu bakımdan 4 milyondan fazla çocuğun protein içeren gıdalara ulaşamamasını sadece maddi yoksunluk olarak değerlendirmek son derece yanlış olur. AKP iktidarı, doğrudan çocukların yaşam hakkını ihlal eden bir politika uyguluyor" ifadesini kullandı.

"Uzaya çıkmakla övündükleri Türkiye yüzyılında, bisiklet alacak imkanı olmayan 3,1 milyon çocuk var"

Geçen günlerde açıklanan 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini değerlendiren Taşcıer, ülkedeki derin yoksulluğun ulaştığı boyutu artık TÜİK'in bile gizleyemediğini söyledi. Milyonlarca çocuğun açlık, yokluk eşitsizlik ve geleceksizlikle karşı karşıya olduğunu belirten Taşcıer, çocuk yoksulluğunun yalnızca "gelir" değil, aynı zamanda hak ihlali sorunu olduğunu söyledi.

Taşcıer, Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla gelişim çağında olan (0-15 yaş) her dört çocuktan birinin, günlük protein ihtiyacını karşılayamadığını, yaklaşık 1,8 milyon çocuğun da maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi alamadığına dikkat çekerek, "4,4 milyon çocuk ete hasret. 2 milyon çocuk meyve tüketemiyor. 2,2 milyon çocuğun oyuncağı yok. 4,2 milyon çocuk evinden uzakta bir hafta bile tatil yapamıyor. Sınıf arkadaşları okul gezisine giderken, maddi imkanı olmadığı için evinde kalan 3,6 milyon çocuk var. Uzaya çıkmakla övündükleri Türkiye yüzyılında bırakın gökyüzüne çıkmayı, bisiklet alacak imkanı olmayan 3,1 milyon çocuk var. Karşımızdaki tablo sosyal devletin çöküşü ve çocuk haklarının sistematik gaspıdır" dedi.