CHP'li Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a Eleştiri: 'Geç kaldınız geç'

CHP'li Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a Eleştiri: 'Geç kaldınız geç'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücrete ara zam konusundaki Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Taşcıer, alım gücünün eridiğini ve emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda, "Konuşmak için çok erken" şeklindeki sözlerine, "Anlaşılan o ki Bakan, ara zammı konuşmak için 30 Şubat'ı, yani çıkmaz ayın son çarşambasını bekliyor. Ne erkeni Sayın Bakan, geç kaldınız geç" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda, "Konuşmak için çok erken" şeklindeki sözlerine, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Taşcıer, "Anlaşılan o ki Bakan, ara zammı konuşmak için 30 Şubat'ı, yani çıkmaz ayın son çarşambasını bekliyor. Ne erkeni Sayın Bakan, geç kaldınız geç" değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin, 2025 başında 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini, yılın ilk dört ayında eriyerek, bugün açlık sınırının yalnızca yüzde 80'ine denk geldiğini belirten Taşcıer, alım gücünün buharlaştığını ifade etti.

Emekli aylıklarına ilişkin tablonun ise daha da vahim olduğunu, iktdarın emeklileri gözden çıkardığını kaydeden CHP'li Taşcıer, "Emekliye zaten rahmet okuttular. Aylıklar şu anda açlık sınırının yüzde 48 altında kaldı. Sokaktaki dilenci, emekliye sadaka verir duruma geldi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Aile yılı dedikleri bu yıl, borç yılı, yoksulluk yılı, çaresizlik yılı"

TÜİK'in standart dört kişilik aile üzerinden yaptığı hesabı hatırlatan Taşcıer, şunları kaydetti:

"İki asgari ücretli ebeveyn ve iki çocuktan oluşan bir ailenin toplam geliri 38 bin lirada kalırken, yoksulluk sınırı 78 bin liraya dayandı, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmek için her ay en az 40 bin lira kredi çekmek zorunda. Yani sadece bir ay için yoksul sayılabilmek için 60 bin lira borçlanmak zorunda kalıyorlar. Bu döngüde her yeni ay, yeni bir borç; her yeni gün, daha derin bir yoksulluk demek. 'Aile yılı' dedikleri bu yıl; borç yılı, yoksulluk yılı, çaresizlik yılı. Sayın Bakan, eğer bugün konuşmayacaksak, ne zaman konuşacağız?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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