Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Taşcıer: Milyonlarca Emekçiyi Bir Yıl Boyunca Açlık Sınırının Altında Sabitleyen Bir Karar Alındı

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer, 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti düşündüler, taşındılar 28 bin 75 lira olarak açıkladılar. Daha Aralık ayı açlık sınırı açıklanmadan, milyonlarca emekçiyi bir yıl boyunca açlık sınırının altında sabitleyen bir karar alındı. Bu, emeği açlıkla terbiye etme siyasetidir. Bu düzen sürdürülemez. Bu rezilliğin 'mazaret'i olmaz. Düzeniniz batsın." ifadesini kullandı.