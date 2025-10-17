Haberler

CHP'li Taşcıer: AKP Yoksulluğu Yönetiyor, Bitirmiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yoksullukla mücadele açısından AKP'nin ayırdığı bütçeyi eleştirerek, yoksulluğun sistematik bir şekilde yönetildiğini ve iktidarın bunu siyasal bir araç haline getirdiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "AKP iktidarı 9 ayda yoksullukla mücadele için kişi başına yalnızca bin 715 lira ayırmış. Aynı dönemde faize aktardığı para 1 trilyon 400 milyar lira. Yani saatte 42 milyon lirayı faiz ayıranlar yoksullukla mücadeleye sıra gelince 2 lira 36 kuruşu reva gördüler. Bu tablo bir yönetim modelidir. AKP iktidarı yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi tercih etmektedir. Bu sistematik bir yoksullaştırma rejimidir. Çünkü yoksulluk bu iktidarın en büyük siyasal aracıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Taşcıer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Ama Türkiye'de yoksullukla mücadele edilmiyor. Tam tersine yoksulluk yönetiliyor. Bu ülkede 17 milyon 800 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor, barınamıyor, ısınamıyor, geçinemiyor. Yaklaşık 4,5 milyon çocuk günde bir öğün bile yemek yiyemiyor. 2 milyondan fazla yaşlı yaşamlarının en kırılgan döneminde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. 13,5 milyon kadın bu düzenin en ağır yükünü taşıyor, sistematik yoksullaştırılmanın bedelini ödüyor.

AKP iktidarı 9 ayda yoksullukla mücadele için kişi başına yalnızca bin 715 lira ayırmış. Aynı dönemde faize aktardığı para 1 trilyon 400 milyar lira. Yani saatte 42 milyon lirayı faiz ayıranlar yoksullukla mücadeleye sıra gelince 2 lira 36 kuruşu reva gördüler. Bu tablo bir yönetim modelidir. AKP iktidarı yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi tercih etmektedir. Bu sistematik bir yoksullaştırma rejimidir. Çünkü yoksulluk bu iktidarın en büyük siyasal aracıdır. Yoksulluktan iktidar devşiriyorlar. Faize kaynak var, yoksula yok. Saraya kaynak var, halka yok.

Türkiye'de yaşam güvencesi kalmadı. Bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşam endeksinde Avrupa'nın en kötü altıncı ülkesiyiz. Mutluluk oranı 23 yılda yüzde 59'dan 49'a geriledi. Mutsuzum diyenlerin oranı iki katına çıktı. Yarının bugünden kötü olacağına inananların oranıysa yüzde 28. Bu tabloyu kimse dış güçlere falan bağlamasın. Bu tabloyu bu ülkeyi yönetenler yarattı. Kaynak vardı, tercih etmediler. Yoksulluğu bitirmek yerine bir yönetim aracına dönüştürdüler. Ama unutmasınlar, halk bu tabloyu görüyor. Milletin sırtına yüklenen bu yoksulluk düzeni sonsuza kadar sürmez. Günü geldiğinde bu ülkenin insanı, onurunu, ekmeğini, geleceğini geri alacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.