CHP'li Tanrıkulu:  Suriye'nin Humus Kentinde, İmam Ali Bin Abi Talib Camisine Düzenlenen Alçak Saldırıyı Kınıyorum

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye'nin Humus kentinde İmam Ali Bin Abi Talib Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Tanrıkulu, mezhepçi şiddetin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

" Suriye'nin Humus kentinde, Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede bulunan İmam Ali Bin Abi Talib Camisine Cuma namazı sırasında düzenlenen alçak saldırıyı kınıyorum. Bu alçak saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, yaşamını yitiren Alevi yurttaşlara rahmet, Suriye halkına başsağlığı diliyorum. İbadethaneleri hedef alan bu saldırı, açıkça insanlığa karşı nefret suçudur. Saldırının tesadüfi değil, sistematik ve bilinçli bir mezhepçi şiddet zincirinin parçası olduğunu biliyoruz. Sivilleri, inançları ve kimlikleri nedeniyle hedef almak; Suriye'de yıllardır derinleşen acıları daha da büyütmekten başka bir sonuç doğurmaz.

Mezhepçi şiddeti besleyen, görmezden gelen ya da dolaylı biçimde cesaretlendiren tüm politikalar sorgulanmalıdır. Tüm inanç gruplarına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmak, bu suçlara ortak olmaktır. Uluslararası hukuk ve insan hakları gereği, sivillerin ve ibadet mekanlarının korunması temel bir yükümlülüktür. Bir an evvel gecikmeksizin; Suriye'de yaşayan bütün kimliklerin, inançların ve halkların Anayasal güvence altında bir arada yaşayacağı demokratik bir Suriye'nin inşası için herkes sorumlulukla hareket etmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

