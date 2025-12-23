Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Tanrıkulu: Bu Ücret Sürünme Ücretidir ve Asgari Ücretlileri Ölüme Mahkum Etme Ücretidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret açıklandı. Yirmi sekiz bin yetmiş beş TL. Yani yüzde yirmi 27 zam yapılmış. Peki TÜİK'e göre enflasyon oranı ne kadar? En az yüzde 30. Peki ENAG'a göre, yani Enflasyon Araştırma Grubunun enflasyon oranı ne kadar 2025 yılı için? Yüzde 57. Peki yoksulluk sınırı ne kadar? 96 bin TL! Açlık sınırı ne kadar? 29 bin 828 TL! Tek bir bekar işçinin asgari yaşama maliyeti ise 39 bin TL'nin üzerinde. Böyle bir tablo var ve açıklanan rakam, yirmi sekiz bin yetmiş beş TL! Asgari ücret, sonuçta işe başlayan deneyimsiz ve eğitimsiz işçilerin alabileceği başlangıç ücretidir. Eğitime ve deneyime göre ise bu ücretin artması lazım.

17 milyon sigortalı çalışanın en az 10 milyonu asgari ücret alıyor. Peki asgari ücretliler bu yirmi sekiz bin lirayla ne yapacaklar? Sürünecekler. Kira ödeyecekler. Ulaşım giderlerini karşılayacaklar. Elektriği karşılayacaklar. Su karşılayacaklar. Peki ne yiyecekler? Ne giyecekler? Çocukları varsa, eğitim masrafları ne olacak? Bu ücret sürünme ücretidir ve asgari ücretlileri ölüme mahkum etme ücretidir."