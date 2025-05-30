CHP'li Tanrıkulu: İnfaz Düzenlemesi İçin Acil Adım Atılmalı

CHP'li Tanrıkulu: İnfaz Düzenlemesi İçin Acil Adım Atılmalı
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerindeki infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yargıya güvenin en dip seviyede olduğunu belirten Tanrıkulu, adil bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cezaevlerinde büyük bir beklenti yaratıldı, infazla ilgili düzenleme çıkacak diye. Şimdi geldiğimiz noktada bundan vazgeçildi. Hiç kimse adil yargılandığını düşünmüyor bu ortam içerisinde. Yargıya güven en dip seviyede. ya bu işleri konuşmayacaksınız veya konuşacaksanız yapacaksınız. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisine çağrımdır, bu beklentiyi adil ve eşit bir biçimde gidermeliyiz" ifadesini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada cezaevlerinde 410 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirterek, "Bunların da yüz binlerce yakını var dışarıda ve infial var. Çünkü beklentiyi karşılayan bir düzenleme maalesef gelmedi. Önerilmedi" dedi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Hiçkimse adil yargılandığını düşünmüyor bu ortam içerisinde"

"İnfazla ilgili düzenleme Cumartesi günü itibariyle Adalet Komisyonunda görüşülecek ve muhtemelen önümüzdeki hafta da Genel Kurula gelecek. Cezaevlerinde 410 binden fazla tutuklu ve hükümlü var. Bunların da yüz binlerce yakını var dışarıda ve infial var. Çünkü beklentiyi karşılayan bir düzenleme maalesef gelmedi. Önerilmedi. Özellikle Covidle ilgili düzenleme olarak bilinen çerçeve maalesef bu teklifin içine konulmuş değil. Bunu da bekleyen on binlerce hükümlü var cezaevlerinde. İnfaz düzenlemelerinin adil ve eşit olması lazım. Sonuçta ya konuşulmaması lazım bütün bu meselelerin veya konuşuluyorsa yapılması lazım. Cezaevlerinde büyük bir beklenti yaratıldı, infazla ilgili düzenleme çıkacak diye. Şimdi geldiğimiz noktada bundan vazgeçildi. Hiç kimse adil yargılandığını düşünmüyor bu ortam içerisinde. Yargıya güven en dip seviyede. ya bu işleri konuşmayacaksınız veya konuşacaksanız, yapacaksınız. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisine çağrımdır, bu beklentiyi adil ve eşit bir biçimde gidermeliyiz. Bunun için biz Parlamentoda çalışacağız, üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Yurttaşlarımıza çağrım, Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde baskı yaratın."

Kaynak: ANKA / Güncel
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