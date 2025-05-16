CHP'li Tanrıkulu: "Herkesin Ortak Dileği Başlayan Sürecin Başarıyla Sonuçlanması"

CHP'li Tanrıkulu:
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Diyarbakır’da bir araya geldiği yurttaşlarla terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Herkesin ortak dileği, başlayan sürecin başarı ile sonuçlanması ve silahın, şiddetin, ölümün bir daha bu topraklarda olmaması, gençlerin ölmemesi, askerlerin, polislerin şehit olmaması, gazi olmamasıdır” dedi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir araya geldiği yurttaşlarla terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Herkesin ortak dileği, başlayan sürecin başarı ile sonuçlanması ve silahın, şiddetin, ölümün bir daha bu topraklarda olmaması, gençlerin ölmemesi, askerlerin, polislerin şehit olmaması, gazi olmamasıdır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından bölgedeki etkilerini incelemek üzere yurttaşlarla bir araya geldi. Diyarbakır'ın farklı noktalarında yurttaşlarla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Tanrıkulu, "Herkesin ortak dileği, başlayan sürecin başarı ile sonuçlanması ve silahın, şiddettin, ölümün bir daha bu topraklarda olmaması, gençlerin ölmemesi, askerlerin, polislerin şehit olmaması, gazi olmamasıdır" diye konuştu.

'CHP olarak bizden de beklenti var'

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silahları bırakma kararının bölgede sevinçle karşılandığını aktaran Tanrıkulu, "Yurttaşlar bize şunu söylüyorlar, "Lütfen bu sürece sahip çıkın, Türkiye'nin batısına da bunu anlatın. Buralarda neler yaşandığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Kimse bu sürece karşı çıkmasın, bir daha bu ülkede ölüm, silah, terör olmasın, kimse ölmesin. Ne olacaksa demokrasi içerisinde adaletle ve eşitlikle olsun. Bu topraklarda da tüm Türkiye'de de refah olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel'in söyleminden büyük bir memnuniyet var, CHP olarak bizden de beklenti var: "Lütfen, size güveniyoruz, bu işe sahip çıkın, kimse bu süreci bozmasın" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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