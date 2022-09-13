CHP'li Tanal, Urfa'da Köy Okuluna Gitti: "Okulun Kapısı Zincirle Kilitlenmiş, Bu Kilit Eğitime Vurulan Asmadır"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Harran’daki Doruç İlköğretim Okulu’nun durumunu anlatarak, “Okulun şu an kapısı zincirle kilitlenmiş. Aslında bu kilit eğitime vurulan asmadır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Harran'daki Doruç İlköğretim Okulu'nun durumunu anlatarak, "Okulun şu an kapısı zincirle kilitlenmiş. Aslında bu kilit eğitime vurulan asmadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Yardımcısı Ronayi Paydaş ile birlikte Harran ilçesine bağlı Doruç Mahallesi'ni ziyaret ederek ilköğretim okulunda inceleme yaptı.

Ders saatinde okulun kapısının kilitli olmasına tepki gösteren Tanal, okulun lavabosunun kirliliğine, etraftaki çöp yığınına, okul binasının eski yapı olduğuna dikkat çekti. Sınıfa dönüştürülen konteynırları dolaşan Tanal, öğrencilerin sağlıksız koşularda eğitim gördüğünü söyledi.

Tanal şunları kaydetti:

"Şu anda Şanlıurfa ili Harran ilçesi Doruç Köy İlköğretim Okulu'ndayız. Bugün şu anda saat okulun beşte açık olması gerekirken, şu anda saat dörde yirmi var. Okulun şu an kapısı zincirle kilitlenmiş. Aslında bu kilit eğitime vurulan asmadır."

Tanal çocuklara okul ile ilgili sorunlarını sordu. Çocuklar kitaplarının dağıtılmadığını, öğleden sonra öğretmenlerinin olmadığını söyledi. Tanal, "Çocukların çocuk hakları ihlal ediliyor, eğitim çocuk hakkıdır, insan hakkıdır. Şanlıurfa'daki çocuklara öğretmen gönderilmiyor. Okul kapalı, kitaplar gönderilmiyor, bilgisayar gönderdik diyorlar ama bilgisayarı da çocuklara vermemişler" dedi.

Tanal çocukların bir kısmının tarlada çalıştığını aktararak, "Yani eğer tarlada çalışmamış olsalar herkes burada mı olacaktı?" diye sordu. Çocuklar "Evet" diye yanıt verdi.

Okul bahçesinde Tanal'la bir araya gelen öğrenciler, "Okul istiyoruz" diyerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslendi.