CHP'li Tanal, İstanbul İl Başkanlığı'nın Dilekçesinin Bekletilmesini Eleştirdi

Güncelleme:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul İl Başkanlığı'nın adres değişikliği dilekçesinin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini belirtti ve bunun yasaksız bir yetki kullanımı olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığının adres değişikliğine ilişkin dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini ifade etti.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "İstanbul İl Başkanlığımızın taşınmasına ilişkin dilekçemiz İstanbul Valiliği tarafından reddedilmemiştir ancak bekletilmektedir. Valiliğin böyle bir yetkisi yoktur. Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur." ifadesini kullandı.

