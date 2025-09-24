CHP'li Tanal'dan Mahkeme Kararına Tepki

(ANKARA)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması yönündeki talebine tepki göstererek, "İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği tedbir kararı kongreyi engelleyemez çünkü seçim hukukunda bağlayıcı olan karar Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Parti içi demokrasiyi örgüt iradesini seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm girişimler YSK'nın kararıyla hukuken hükümsüz hale gelmiştir" dedi.

"YSK'nın 9 Eylül 2025 tarihli ve 2025/316 sayılı kararı nettir"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçimle ilgili işlemlerde tek yetkili merciler ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'dur. Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin seçim süreçlerine müdahale etme yetkisi yoktur. YSK'nın 9 Eylül 2025 tarihli ve 2025/316 sayılı kararı nettir. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılabilir. YSK açıkça belirtmiştir. Görevden alınan eski yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, Mahkemece atanan geçici kurul üyeleri, yeni seçilecek ilçe delegeleri olağanüstü kongrede oy kullanamayacaktır. İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı kongreyi engelleyemez çünkü seçim hukukunda bağlayıcı olan karar Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Parti içi demokrasiyi örgüt iradesini seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm girişimler YSK'nın kararıyla hukuken hükümsüz hale gelmiştir."