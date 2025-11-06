CHP'li Tanal'dan Gözaltılara Tepki: 'Otoriterliğe Hizmet Ediyor'

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine ilişkin, "Bu gözaltılar adalete değil, otoriterliğe hizmet ediyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteciler değil, gerçeği gizleyenler yargılanmalı. CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması, basına yönelik baskıların son halkasıdır. Gazetecilik suç değildir. İfade özgürlüğü suç değildir. Bu gözaltılar adalete değil, otoriterliğe hizmet ediyor" ifadelerine yer verdi.