CHP'li Tanal Açıkladı: AKP Şanlıurfa Milletvekilinin Ziraatçı Kardeşi, Öğrencisi Olmayan Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne Dekan Oldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, iki yıldır öğrencisi olmayan Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin kardeşi ziraatçı Abdulcenap Cevheri'nin dekan olarak atandığını duyurdu. Tanal, "Uzmanlık alanı ziraat olan kardeş Cevheri, hangi meziyetinden dolayı Eczacılık Fakültesi'nde dekanlık koltuğuna oturtuldu?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin ziraatçı kardeşi Abdulcenap Cevheri'nin iki yıldır öğrencisi olmaya Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne dekan olarak atandığını açıkladı. Tanal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin tarımcı, ziraatçı olan akademisyen kardeşi Abdulcenap Cevheri, 2 yıldır 'öğrencisi olmayan' Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde dekan olarak görev yapıyor.

Harran Üniversitesi yönetimi, yıllardır tabela konumundaki Eczacılık Fakültesi için müjdeyi vermiş! Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacakmış.

Duyuru metninde Bakan Nureddin Nebati'nin yanı sıra AKP'li vekil Mehmet Ali Cevheri'ye özellikle teşekkür edilmiş. Abisi vekil koltuğunda oturan tarımcı, ziraatçı Abdulcenap Cevheri, hangi sebeple halen öğrencisi dahi olmayan Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine getirildi.

Uzmanlık alanı ziraat olan kardeş Cevheri, hangi meziyetinden dolayı Eczacılık Fakültesi'nde dekanlık koltuğuna oturtuldu? A. Cevheri, liyakat sahibi olduğu, hak ettiği için mi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına getirildi, yoksa abisinin milletvekilliğinden dolayı mı dekan yapıldı?

Eczacı akademisyen kalmamış mıydı ki ziraatçı akademisyen Eczacılık Fakültesi'ne dekan yapıldı? Söz konusu atama, liyakat ilkesine, nitelikli eğitim hedefine, bilime aykırı değil midir?

bisi Mehmet Ali Cevheri, AKP'den Şanlıurfa Milletvekili seçilmeseydi, kardeşi Abdulcenap Cevheri yine Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne dekan olarak atanacak mıydı?"

ANKA / Güncel