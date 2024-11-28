CHP'li Suiçmez: Genç Avukatların Sorunlarına Dikkat Çekti

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirme alan genç avukatların sorunlarına değindi. Suiçmez, "Genç avukatlar, İstanbul Adliyesi'nde CMK ücretlerinin artırılması konusunda nöbet tutuyorlar. Bu nöbeti destekliyoruz, sizden de onlara destek bekliyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, komisyonda yaptığı konuşmada; "Sayın Bakanım, hukukun kalmadığı bir ülkede, adaletin kalmadığı bir ülkede nasıl bir Adalet Bakanlığı duygusuna sahip olduğunuzu çok merak ediyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı - mahkemeler tarafından uygulanmadığı- bir ülkede Adalet Bakanı olma duygusunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Sayın Bakanım, Adalet Bakanlığı'nın bu uygulaması yüzünden maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi de Anayasa'yı ihlal eden bir Meclis haline gelmiştir; maalesef, milletvekili olan Can Atalay hala cezaevindedir Mecliste olması gerekirken" dedi.

Suiçmez, barolara kayıtlı 197 bin 403 avukat, 19 bin 270 stajyer avukat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, stajyer avukatlara, avukatlık stajı süresince en az altı ay kamu kaynaklarından asgari ücret tutarında ücretin ödenmesi gerekmektedir. Genç avukatlar, İstanbul Adliyesi'nde CMK ücretlerinin artırılması konusunda nöbet tutuyorlar; bu nöbeti destekliyoruz, sizden de onlara destek bekliyoruz. Makas çok açıldı, angarya yasağını deler vaziyette; üstelik de bu fiyatlarla bir adalet hizmetinin, savunma hizmetinin yapılmasının beklenilmesi vatandaşın kaliteli bir avukatlık hizmeti almasının da önündedir. Yani sadece avukatlar için değil vatandaşlar için de CMK ücret tarifesinin asgari ücret tarifesine endekslenmesi gerektiğinin üstünü çizeyim.

Adli Yardım Fonu'nun yüzde 3'e çıkarılmasını olumlu buluyoruz ama siz de biliyorsunuz ki aslında bu, yüzde 5'e çıkarılmalı. Anayasa Mahkemesi, İstanbul Barosuyla -İstanbul 2 Numaralı Barosu- arasındaki aktarımınızdan dolayı iptal kararı vermişti. Dokuzuncu yargı paketinde, maalesef, yine kanunu arkadan dönerek tekrar bu rakamı bir parça aşağıya indirdiniz ama İstanbul Barosu avukatlarının sayısına baktığımız zaman 20 kat ve 4 kat arasındaki bir ödeme düzeni var; bu adil değil, bunun da değişmesi gerekiyor Sayın Bakan. Genç girişimci kapsamında bir yıl olan BAĞ-KUR prim muafiyetinin beş yıla çıkarılması gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlanması gerekiyor. CMK ödemelerinde ve adli yardım ödemelerinde kamu hizmeti görüldüğü için KDV oranlarının yüzde 1'e düşürülmesi gerekiyor.

Bunun dışında, yine, baroların hizmette aksama olmaması için avukatlara verdiği 0-5 kıdem aralığındaki meslektaşlara... Siz sanki kıyakta bulunmuş gibi söylüyorsunuz ama bu kıyağı barolar bulunmuş, onlardan aldınız. O yüzden, kesenek borcunun hazineden karşılanması için bir planlama, mevzuat çalışması yapılması gerekiyor.

Serbest çalışan avukatların emeklilik haklarının kamuda çalışan avukatlara eşitlenmesi; her türlü avukatlık hizmeti için KDV oranının düşürülmesi; kamuda istihdam edilen avukat sayısının artırılması; özellikle kadına yönelik, çocuklara yönelik istismar, taciz ve katledilme davalarında Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların müdahil olmalarının önünü açacak düzenlemenin acilen kanunlaştırılması gerekiyor. Yine, kamuda çalışan avukatlar için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yapılması ve poliçe ödemelerinin idare tarafından gerçekleşmesi gerekiyor. Ek göstergelerinin yargı mensuplarıyla eşitlenmesi, makam tazminatlarının yükseltilmesi, özel hizmet tazminatının da yine yükseltilmesi gerekiyor Sayın Bakanım."